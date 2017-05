Nasse Premiere in Erlangen

Eine Woche vor Eröffnung des neuen Freibads West waren rund 450 Testschwimmer auf der Anlage unterwegs - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das neu renovierte Westbad ist von vielen Testschwimmern, die sich bei den Stadtwerken beworben haben, eine Woche vor der Eröffnung einen Nachmittag lang ausprobiert worden.

Zu Testzwecken durften jetzt 450 Wasserratten ins neue Bad. Allgemeiner Tenor: Es ist schön geworden, alle freuen sich auf die Eröffnung. © Fotos: Harald Sippel



Trotz wechselhaftem Wetter ließen sich knapp 450 Testschwimmer nicht beirren und stürzten sich am Samstagnachmittag ins kühle Nass. Das Westbad hatte als Belastungstest vor der offiziellen Eröffnung zum Pre-Opening eingeladen.

Wer sich über einen Coupon aus der Kundenzeitschrift mit ein, zwei kreativen Sätzen bei den Stadtwerken beworben hatte, konnte vier Stunden freien Eintritt, sowie ein Essen und ein Getränk genießen und als Erster den Fuß in das zwei Jahre lang umgebaute Freibad setzten.

Die glücklichen Testschwimmer liefen neugierig herum und zückten ihre Handys zum Fotos schießen. Im großen Becken zogen die Schwimmer voller Elan ihre ersten Bahnen, der Sprungturm wurde von einigen Mutigen bis zum Zehn-Meter-Brett bestiegen und dann auch hinuntergesprungen.

Über was sich die Testschwimmer freuten und was sie kritisierten, das las man an den Feedback-Pinnwänden, an die man auf kleine Zettel Anregungen pinnen konnte. Ein paar Besucher monierten etwa die für ihren Geschmack zu engen Duschen oder fehlende Kleiderbügel in den Schränken, für die man eine Euro-Münze zum Abschließen benötigt. "Genau deshalb brauchen wir diesen Testlauf", erklärt Johanna Gruner von den Stadtwerken. "Bis zur Eröffnung werden wir geeignete Lösungen finden."

Was überwiegt, ist aber eindeutig das Lob der Freibad-Gäste. "Besonders diese riesige Liegefläche aus Holz beim Sprungbecken ist toll", lacht Dagmar Rouette. Die treue Besucherin hat zwei Jahre lang ungeduldig ausgeharrt, bis ihr geliebtes Bad nun wieder öffnet. "Ich finde es außerdem super und auch dringend notwendig, dass wir auch eine richtige Halle mit dazu bekommen." Diese wird im September eingeweiht.

Auch die neunjährigen Zwillinge Sarah und Julius sind begeistert: "Vor allem der Sprungturm und die silberne Rutsche sind cool." Nach dem gelungenen Pre-Opening steht nach den letzten Restarbeiten das Eröffnungs-Wochenende am 20. und 21. Mai bei freiem Eintritt an.

rin