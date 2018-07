Das 1989 aus einer Feierlaune geborene Fest wurde schnell zum politischen Statement gegen Wohnraumvernichtung und Spekulantentum. Zwar spielte das Wetter am Wochenende nicht so recht mit, das hielt viele aber nicht davon ab, einen Abstecher in die Bismarckstraße zu machen und einer der 13 Bands zu lauschen.

Auch in diesem Jahr pilgerten wieder etliche Jazz-Begeisterte zum Dechsendorfer Weiher in Erlangen. Der Grund: Musiker wie Candy Dulfer, Randy Brecker und China Moses standen bei Jazz am See dort am Sonntag auf der Bühne. Die Gäste genossen neben der Musik auch das einzigartige Ambiente - das Konzert unter freiem Himmel lief glücklicherweise ohne störende Regenschauer ab.