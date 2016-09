Naturliebhaber erleben Tennenloher Wald hautnah

Wildgulasch und Wasserpfützen: Das Fest im Walderlebniszentrum

ERLANGEN - Trotz des Regens ein Erfolg: Auch dieses Jahr ließen sich zahlreiche Besucher am Sonntag das Waldfest im Walderlebniszentrum Tennenlohe nicht entgehen.

Wissenswertes erfahren konnten die Besucher an den Informationsständen, wie zum Beispiel anhand anschaulich ausgestellter heimischer Pilze. © Harald Sippel



Franz Mages öffnet den Fensterladen des Schaukastens und gibt so den Blick durch eine Fensterscheibe auf das Bienenvolk frei. Mehr noch: Der Imker fordert dazu auf, die Hand auf die Scheibe zu legen. An einer Stelle fühlt sie sich warm an. "Das ist das Kinderzimmer der Bienen", sagt Mages. "Hier ist es nie unter 35 Grad." Durch Zittern mit ihrer Flugmuskulatur, so erläutert der Mitarbeiter des Zeidlervereins für Nürnberg und Umgebung, halten die Bienen an kühlen Tagen die Temperatur konstant warm. So wie an diesem verregneten Septembersonntag – die Tiere wissen sich zu helfen.

Auch naturverbundene Menschen stecken kühlere Temperaturen und so ein bisschen Regen locker weg — und lassen sich schon gar nicht davon abhalten, das alljährlich im September stattfindende Waldfest in Tennenlohe zu besuchen. Nur ein paar kleinere Veränderungen habe man angesichts des Wetters vornehmen müssen, sagte Peter Pröbstle, der Bereichsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Das heißt, für die Kinder gab es weniger Baumkletteraktionen, dafür aber trat Zauberer Carlo stärker in Aktion. Und für die Kleinsten waren schon große Wasserpfützen ein Erlebnis . . .

Gemeinsam mit dem Förderverein Walderlebniszentrum organisiert das AELF das Fest, das längst zur beliebten und von vielen fest im Kalender vorgemerkten Traditionsveranstaltung geworden ist.

Dann zieht es Erwachsene und Kinder in das Wald-Areal bei Tennenlohe, wo mit Wildschweingulasch samt Klößen sowie Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohlergehen gesorgt wird und man so nebenbei an zahlreichen Ständen viel Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner erfährt, ob es nun um Bienen, heimische Pilze oder die Urwildpferde geht. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, selbst in Aktion zu treten — etwa beim Herstellen von Naturkosmetik. Lippenbalsam mit Bienenwachs konnte man diesmal fabrizieren. So schließt sich der Kreis, wenn man am Ende heimgeht und genau weiß, womit man die Lippen pflegt— angefangen bei den Bienen.

EVA KETTLER