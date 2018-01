Nele und "Fire" aus Heroldsberg sind Bayerns Beste

Der Hundesport "Rally Obedience" vereinigt Spaß, Gehorsam und Geschwindigkeit - vor 8 Stunden

HEROLDSBERG - Im Rückblick auf 2017 sollten sie nicht fehlen: die noch achtjährige Nele Anders und ihr vierjähriger Rüde "Fire" aus Heroldsberg. Beide haben zwar keine großen Schlagzeilen produziert, aber ihr Erfolg ist dennoch bemerkenswert, sie wurden "Bayerische Jugendmeister".

Das Erfolgsduo: Nele mit dem Sieger-Pokal und ihr vierjähriger Rüde „Fire“ mit Sieger-Schleife, hinten die fünfjährige Hündin „Tiny“ daneben der einjährige Rüde „Ace“. Foto: Georg Heck



Im Oktober hat der Bayerische Landesverband für Hundesport beim 1. Freizeitclub Hund e.V. Lichtenfels die Bayerische Meisterschaft in Rally Obedience in Form eines Turniers durchgeführt. Nele und Fire waren in der Klasse B (Beginner) am Start und erreichten mit der Startnummer 106 unter 26 Teilnehmern in der Zeit von 2:27 Min. mit 96 Punkten und der Note "vorzüglich" den Sieg und wurden damit Bayerische Jugendmeister.

Rally Obedience ist eine relativ junge Hundesportart aus den USA, die bereits viele Freunde in Deutschland hat. In dieser Sportart steht der Spaß für Mensch und Hund an erster Stelle, daher ist sie für fast jeden Hundehalter geeignet und passt durch die abwechslungsreiche Vielfalt auch zu den meisten Hunden. Im Vordergrund steht die Kommunikation zwischen Mensch und Hund als partnerschaftliches Team.

In der Kombination aus Parcours und Obedience-Übungen sind Präzision und Tempo zugleich gefragt. Ein Parcours wird in einem Feld von zirka 15 mal 24 Metern aufgebaut und besteht aus durchschnittlich 20 Stationen mit einer Übungsaufgabe, die auf einem Symbol-Schild dargestellt ist. Der Hundeführer durchläuft mit seinem Hund den vorgegebenen Parcours, der möglichst schnell und präzise abzuarbeiten ist. Die Strecke muss je nach Reglement innerhalb einer bestimmten Zeitdauer absolviert werden. Bewertet wird das Hund-Mensch-Team nach Punkten und Zeit.

Hund motivieren

Rally Obedience kommt mit wenig Zubehör aus und ist unkompliziert durchführbar. Der Hund darf dabei jederzeit angesprochen, motiviert und gelobt werden. Auch Kinder können im Parcours schon spielerisch mit ihrem Hund Unterordnungsübungen probieren, daher auch das große Interesse von Nele, die jetzt Bayerische Meisterin ist.

Nele wohnt mit ihren Eltern Sandra und Frederic in der Sunny Side in Heroldsberg. Die Familie hat sich in der Freizeit ganz dem Hundesport verschrieben. Die Hunde sind voll in die Familie integriert, sehr gut erzogen und beeindruckend folgsam.

Neles Mama Sandra ist ausgebildete Hundetrainerin und befasst sich in erster Linie mit der Erziehung von Hunden unter Mitwirkung des Hundehalters. Darüber hinaus engagiert sie sich beim Hundesportverein HSV Nürnberg-Schwaig. Auch Papa Frederic hat, wie kann es anders sein, schon an Wettbewerben teilgenommen.

Die drei Rasse-Hunde in der Familie sind zwei Australian Shepherd (Aussie) ursprünglich aus den USA sowie ein Border Collie, eine Art aus Großbritannien. Beide Rassen gehören in der Anlage zu Arbeits- und Hütehunden, die vom Wesen her als intelligent, gutmütig, ausgeglichen mit stark ausgeprägtem Hüte- und Bewachungsinstinkt gelten.

Sie lieben es besonders zu trainieren, Aufgaben zu bekommen und gefordert zu werden. Daher sind sie besonders für den Hundesport geeignet, wie die Hundetrainerin erklärt.

Das Interesse an Hunden begann in der Familie erst vor fünf Jahren, aber auch gleich parallel die Ausbildung von Hund und Trainerin.

Ein- bis zweimal in der Woche steht ein drei- bis vierstündiges Training in Schwaig oder beim HSV Nürnberg Nord-West am Birkensee an. Nele ist erst seit Januar 2017 aktiv in dieser Sportart und hat vor der Bayerischen Meisterschaft mit "Fire" bereits an fünf Turnieren teilgenommen. "Sie hat sehr viel Spaß dabei und strebt den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse an", freuen sich die stolzen Eltern.

GEORG HECK