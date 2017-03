Neubau geplant: Brücke über A73 bei Baiersdorf fällt

BAIERSDORF - Die Brücke über die Autobahn A 73 muss erneuert werden. Der Baiersdorfer Bauausschuss hat sich für einen Brückenneubau ausgesprochen, der 2019 über die Bühne gehen soll.

2019 soll die Brücke über die A 73 erneuert werden. Foto: Dieter Köchel



Bei einem Gesprächstermin zwischen Vertretern der Stadt, des Landratsamtes und der Autobahndirektion Ende Februar wurde klar, dass die Brücke über die Autobahn A 73 erneuert werden muss. Grund dafür ist nicht nur das für ein Brückenbauwerk ordentliche Alter – das Betonkonstrukt wurde 1970 errichtet. Vielmehr ist die bestehende Brücke zu niedrig für die temporäre Seitenstreifenfreigabe. Zumindest in Fahrtrichtung Forchheim senkt sie sich am Rand tiefer ab als in Richtung Erlangen.

Dieser Missstand soll durch einen Brückenneubau behoben werden, der nach dem Willen der Autobahndirektion 2019 über die Bühne geht. Das kommt auch der Stadt Baiersdorf entgegen. 2018 soll der Kanal in der Hauptstraße erneuert werden. Wenn dann auch noch die Brücke im Stadtsüden gesperrt wäre, käme das einem Verkehrsfiasko gleich.

Der Baiersdorfer Bauausschuss sprach sich jetzt für einen Brückenneubau südwestlich der bestehenden Brücke aus. Die neue Brücke soll im Gegensatz zur jetzigen fast im 90-Grad-Winkel zur Autobahn stehen. Dadurch kann die bestehende Brücke so lange in Betrieb bleiben, bis das neue Bauwerk an die bestehende Straße angebunden ist.

Die Erlanger Straße muss dann nur für die Dauer der Anbindung - geschätzte zwei Wochen - voll gesperrt werden. Beidseitig soll ein kombinierter Fuß- und Radweg gebaut werden. Die Kosten teilen sich Stadt Baiersdorf und Landkreis Erlangen-Höchstadt.

