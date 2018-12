Neue Allzweck-Halle in Heroldsberg

Marktrat legt sich nach Studie auf Variante 2a fest

HEROLDSBERG - Als Ersatz für die in die Jahre gekommene und nicht mehr zeitgemäße alte Schulturnhalle in Heroldsberg soll eine neue, an die gestiegenen Bedürfnisse in der Gemeinde angepasste neue Halle am alten Standort gebaut werden.

Die neue Halle, die die bestehende ersetzen wird, soll sich zum Pausenhof (Bild) hin öffnen lassen.



Eine Machbarkeitsstudie mit mehreren Varianten wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt und die Festlegung auf eine Version beschlossen.

Die neue Halle soll nach dem Wunsch der Gemeinde sowohl als Sporthalle als auch für den in Heroldsberg stark gewachsenen Musikbereich genutzt werden können. Daneben könnten Konzertübungsräume entstehen, und auf Wunsch der Schule soll die neue Halle auch als Aula dienen können.

Neben der Eignung als Mehrzweckhalle wurde auch festgelegt, dass ein Zugang von der Gründlachhalle her möglich sein muss, ebenso wie eine Öffnung zum Pausenhof hin. Ein Veranstaltungsraum für 200 Personen und Übungsräume für die Musiker gehören ebenfalls zum Anforderungsprofil an die neue Halle.

Weitere Überlegungen bei der Konzeption der Machbarkeitsstudie war der Erhalt des außerhalb der Halle liegenden Spielplatzbereichs, eine seitliche Öffnung der Halle hin zum Außenbereich sowie der Erhalt der Außensportanlagen. Auch sollte eine Verkleinerung des bestehenden Pausenhofs verhindert werden.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat dann die Durchführung einer Ausschreibung der Planungen für die sogenannte Variante 2 a, die die von der Gemeinde aufgestellten Kriterien erfüllt und eine Mischung aus Ein- und Zweifach-Turnhalle darstellt.

Die Kosten für die neue Halle einschließlich des Umbaus der Außenanlagen und der Umgestaltung des Pausenhofes werden nach der Machbarkeitsstudie etwa 4,9 Millionen Euro betragen.

ml