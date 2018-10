Neue Anlaufstelle für Obdachlose in Erlangen

Nach der Wöhrmühle bekommen Obdachlose nun eine ganz neue Anlaufstelle - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Wöhrmühle steht für Obdachlose nicht mehr zur Verfügung. Mehr als nur ein Ersatz als Übernachtungsheim soll in der Dorfstraße 17 entstehen.

Die Wöhrmühle steht für Durchreisende und Obdachlose nicht mehr zur Verfügung. Mehr als nur ein Ersatz als Übernachtungsheim soll in der Dorfstraße 17 in Büchenbach entstehen. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Wöhrmühle steht für Durchreisende und Obdachlose nicht mehr zur Verfügung. Mehr als nur ein Ersatz als Übernachtungsheim soll in der Dorfstraße 17 in Büchenbach entstehen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Das Übernachtungsheim Wöhrmühle ist dicht. Als Ersatz dient künftig der Gebäudekomplex in der Dorfstraße 17. Dort werden neben den „Verfügungswohnungen“ auch Übernachtungsmöglichkeiten für obdachlose Durchreisende geschaffen. Aber mehr noch. Für die neue Örtlichkeit wird eigens ein „inhaltliches Konzept“ auf die Beine gestellt.

„Das wird keine Notschlafstelle werden“, erläuterte Maria Werner, Leiterin des Sozialamtes, in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. „Dort muss keiner am nächsten Morgen wieder weg. Die Menschen können sich aufhalten.“ Müssen also nicht die Unterkunft morgens um 8 Uhr verlassen. Überhaupt wird vieles anders sein als noch in der „Wärmestube“ Wöhrmühle.

Die Dorfstraße 17 umfasst drei Häuser, die nicht miteinander verbunden sind. Eines davon wird für die Übernachtungsmöglichkeiten genutzt. Es besteht aus fünf Zimmern, einer Gemeinschaftsküche, einem Duschraum samt Toilette und einem separaten Toilettenraum. Die Zimmer werden mit jeweils zwei Betten ausstaffiert. Die stehen den Durchreisenden zur Verfügung. Aber auch jenen Menschen, die vorübergehend eine Bleibe brauchen, bis sie in eine Verfügungswohnung „umverteilt“ werden. Das kann unter Umständen schon mal ein paar Wochen dauern. Solche obdachlosen Menschen sollten dann „grundsätzlich diese Zimmer alleine bewohnen“, wie es hieß.

Um möglichen Bedenken, Vorbehalten oder gar Ängsten bei den Büchenbacher Anwohnern zu begegnen, soll die Dorfstraße „mit Augenmaß belegt werden“, was in der Ratssitzung mehrmals und nachdrücklich betont wurde. Doch nicht nur das. Die neue Konzeption sieht vor, dass ein Hausverwalter in der angemieteten Dorfstraße vor Ort seinen Job macht. Er wird dort ein Büro haben, für die Aufnahme und Einweisung der Durchreisenden zuständig sein und sich je nach Bedarf mit der Verwaltung abstimmen. Überdies soll ein Reinigungsunternehmen, das als „zwingend erforderlich“ gesehen wird, für die nötige Sauberkeit in sämtlichen Gemeinschaftsräumen sorgen.

Eine Schlafmöglichkeit und Bleibe ist schon viel, aber längst nicht alles. Denn etliche der Durchreisenden wie auch Bewohner von Verfügungswohnungen haben „multiple Problemlagen“ mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. „Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner haben psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme und benötigen weitere Hilfen“, wie es hieß. Da ist pädagogisches Personal gefordert. Deswegen ist geplant, dass in den Räumen der Dorfstraße 17 Sprechstunden des sozialpädagogischen Dienstes der Wohnungslosenhilfe eingerichtet werden. In welchem zeitlichen Umfang das passiert, müsste noch geklärt werden. Der „Dienst“ würde „sehr eng“ mit Beratungsstellen zusammenarbeiten, beispielsweise der Suchtberatungsstelle, dem Gesundheitsamt oder der Schuldnerberatungsstelle.

Die Neukonzeption Dorfstraße 17 soll alsbald im Büchenbacher Stadtteilbeirat vorgestellt werden. Und zwar ausführlich. Auch um gewisse

Vorurteile abzubauen. Aber keine Frage: „Natürlich wäre es besser, eine Unterbringung an zentraler Stelle anbieten zu können“, meinte Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Aber passende Räumlichkeiten zu finden, erweist sich als schwieriges Unterfangen. Als Lösung böte sich bislang keine bessere Möglichkeit an als eben die Dorfstraße, meinte SPD-Rat Philipp Dees. Und er gibt sich zuversichtlich: „Ich glaube, dass das in der Lage gut funktionieren wird“. Da ist Elisabeth Preuß ganz dabei: „Die Dorfstraße ist ein sehr gutes Konzept.“ Schließlich wurde das Ganze vom Stadtrat bei zwei Gegenstimmen auch so beschlossen.

RAINER WICH