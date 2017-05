Neue Attraktion "Hangover" beim Erlanger Berg

ERLANGEN - Die Erlanger können es kaum noch erwarten, in weniger als einer Woche beginnt ihre Bergkirchweih. In diesem Jahr gibt es wieder viel Neues. Auch schärfere Sicherheitsmaßnahmen.

Auf die Besucher der Bergkirchweih warten viele Attraktionen, Bands - und hoffentlich gutes Wetter. © Florian Eckl



Natürlich ist Konrad Beugel besorgt. Als Berg-Referent der Stadt trifft er die Entscheidungen auf dem Berg, was wie passiert. "Meine Frau sagt, du kannst immer froh sein, wenn das Fest vorbei ist und nichts passiert. Es ist eine Riesen-Verantwortung." Der Titel Berg-Referent sei ein ernster. "Du bist immer am Ringen. Müssen die Maßnahmen sein? Veränderst du das Fest zu sehr?" Hinterher festzustellen, was man hätte besser machen müssen, wäre fatal. "Diese Verantwortung spürt man sehr in sich."

Denn auch wenn auf der Bergkirchweih für alle der Spaß, die Freude, die Geselligkeit im Vordergrund steht, geht es hinter den Kulissen vor allem darum, das alles einer Million Besuchern in Sicherheit erleben zu lassen. Vorgesehen sind intensivere Kontrollen über den gesamten Kirchweih-Tag. "Doch das Gelände ist nicht total abriegelbar. Eine lückenlose Zugangskontrolle haben wir nicht", sagt Beugel. "Wir müssen personell aufstocken, aber auch die richtigen Sicherheitskräfte finden", sagt der Berg-Referent. Denn auch den Mitarbeitern muss der Veranstalter vertrauen können.

Ziel ist ein friedliche fünfte Jahreszeit. Für Konrad Beugel ist es die 18. Bergkirchweih, und immer wieder habe es etwas verändert. Eines aber blieb gleich, und das ist auch der Tipp des Referenten: "Wenn es jemand nostalgisch und ruhig haben möchte, machen Sie doch einfach eine schöne Fahrt im Riesenrad, sich schön durchdrehen lassen und den Blick auf die Stadt genießen." Vom Riesenrad aus überblickt man auch das gesamte Berg-Gelände. Das macht auch Lust auf ein kühles Bier.

Der höchste Punkt der Kirchweih ist das 55 Meter hohe Riesenrad in diesem Jahr allerdings nicht, denn die neue Attraktion packt noch einmal 30 Meter oben drauf: der Freefall-Tower "Hangover". "Wir hoffen, dass es die Aktion des Bergs wird", sagt Bergkirchweih-"Platzwart" Armin Mangold. "Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie mit damit in die Höhe fahren, können Sie komplett in die Fränkische Schweiz schauen."

Vor vier Jahren war ein etwas kleinerer Freifall-Turm bereits zu Gast. "Schon damals war die Aussicht hervorragend", sagt Mangold, verschweigt allerdings, dass es mit dem Fahrgeschäft recht rasant bergab geht - im freiem Fall.

Neu sind zudem der "Voodo Jumper", "Phönix" und das Lauf-Geschäft "Pirates Adventures". Hinzu kommen verschiedene Geschicklichkeits-Spiele. "Wir bemühen uns zudem, die bekannten Schausteller jedes Jahr unterzubringen", sagt Mangold. Von den beliebten Traditions-Schaustellern Pony-Reitbahn und Kasperl-Theater sei hingegen erneut keine Bewerbung eingegangen.

Auf die Besucher der Bergkirchweih warten viele Attraktionen. © Bernd Böhner



Einige Traditionen aber bleiben: Am Familientag am Donnerstag, 8. Juni, erwartet die jungen Besucher eine Preisermäßigung von mindesten 50 Prozent. Der Berg-Gottesdienst findet am Sonntag, 11. Juni, um 9 Uhr am Erich Keller statt. Es gibt also vieles, worauf man sich freuen kann.

