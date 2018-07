Das Open-Air "Live am See" stand am Samstagabend ganz im Zeichen des Kabaretts. Für viele Lacher im Publikum sorgten D'Raith-Schwestern, Wolfgang Ambros, Willy Astor und Hannes Ringlstetter. Auch wenn die Veranstaltung am Dechsendorfer Weiher etwas unter dem Regen litt, war die Stimmung bei den Zuschauern prächtig.

Das Triathlon-Wochenende in Erlangen hat begonnen: 986 Kinder sind am Freitag beim 30. Erlanger Schülertriathlon dabei gewesen. So viele wie noch nie zuvor. Sie schwammen im Freibad West um die Wette, radelten und liefen am Main-Donau-Kanal so schnell sie konnten. Im Triathlon-Stadion des TV 48 Erlangen sprinteten die Mädchen und Jungs durch das Ziel der Großen. Dort also, wo am Sonntag beim 29. M-net Erlanger Triathlon die Sieger der Kurz- und Mitteldistanz jubeln werden.