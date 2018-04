Neue Decke für Erlanger Straßen

ERLANGEN - Etliche verkehrswichtige Straßen in Erlangen sind reichlich abgenutzt und weisen verschiedene Beschädigungen auf. Das heißt: Eine neue "Decke" muss her. Deshalb macht die Stadt für ihr "Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm" in diesem Jahr rund 1,45 Millionen Euro locker.

Eine Reihe von Straßen im Stadtgebiet wird in diesem Jahr noch fachgerecht „bearbeitet“ und danach frisch asphaltiert. Rund 1,45 Millionen Euro hat die Stadt dafür vorgesehen. © Berny Meyer



Die Straßen werden regelmäßig unter die Lupe genommen, ihr Zustand messtechnisch erfasst und bewertet. Herauskommt dann eine Prioritätenliste mit jenen Straßen, die es dringend nötig haben. Stehen solche Sanierungsarbeiten an, hat man in den letzten Jahren schon auch über den Einbau sogenannter "lärmoptimierter Fahrbahnbeläge" nachgedacht – also Asphalt, der den Verkehrslärm etwas schluckt.

Negative Erfahrungen

Allerdings ist man nach Abwägung sämtlicher Kriterien zu dem Schluss gekommen, dass nach derzeitigem Stand der Technik der Einbau solcher Beläge "nicht befürwortet" werden kann. Auch weil das städtische Tiefbauamt mit derartigen Belägen bis jetzt "überwiegend negative bautechnische Erfahrungen" gemacht habe, hieß es in der jüngsten Sitzung des Bauausschuss.

"Keine Überlagerungen"

Wie auch immer: Demnächst geht’s ans Werk. Die schadhaften Stellen werden abgefräst, eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Das wird unter anderem auf 5150 Quadratmeter in der Schenkstraße zwischen Nürnberger und Gebbertstraße passieren. Oder auch in der Graf-Zeppelin-Straße. Und nicht zuletzt in der Tennenloher Straße zwischen Fürther und Wladimirstraße.

Und was die Abwicklung des Verkehrs angeht, hat man sich bereits abgestimmt mit anderen – beispielsweise mit der Bahn, der Autobahndirektion oder dem staatlichen Bauamt Nürnberg – die eventuell auch irgendwelche Baumaßnahmen ins Auge fassen. "Es sind keine Überlagerungen oder eine Verschlechterung des derzeit absehbaren Verkehrsgeschehens zu erwarten", hieß es schließlich dazu.

