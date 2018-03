Neue Halle für sportbegeisterte Möhrendorfer

vor 6 Stunden

MÖHRENDORF - Der ASV Möhrendorf hat große Pläne – und zwar vom Architekturbüro Leyh aus Höchstadt: Es geht um den Anbau einer Sporthalle an die bereits bestehende Halle am Sportgelände an der Dechsendorfer Straße. Am Dienstag, 6. März, ist der Spatenstich.

Nach fast 20 Jahren wird die Sporthalle des ASV in Möhrendorf durch eine zweite Halle ergänzt. Beim Verein freut man sich über den großen Zuspruch. Jeder vierte Möhrendorfer ist ASV-Mitglied, längst geht es nicht mehr nur um Fußball. © Harald Hofmann



Die neue Halle wird im Grundriss mit 15 mal 27 Metern genau der ersten Halle entsprechen, architektonisch allerdings sieht sie anders aus. "Es ist ein schlichter Kubus", beschreibt ASV-Vereinschef Michael Duttenhofer den Anbau. Er freut sich, dass sein Vorgänger und jetziger Ehrenvorsitzender Hans Sichermann beim Bau der ersten Halle zur Jahrtausendwende mit der Gemeinde so weitsichtig war, den Bau der zweiten Halle mitzudenken.

Die Wand, an die die neue Halle angebaut werden soll, ist nicht massiv, sondern in Leichtbauweise hergestellt, so dass der Abbruch leichter bewerkstelligt werden kann. So können künftig die beiden Hallen zu einer großen, 30 mal 27 Meter großen Halle zusammengefügt werden. Bei Bedarf, so Duttenhofer, würden die Hallen durch einen Vorhang getrennt. So könnten verschiedene Abteilungen gleichzeitig trainieren.

Jetzt nach fast 20 Jahren plant der ASV also die zweite Halle. Sie wird auf Gemeindegrund errichtet. Doch das Problem wurde einvernehmlich gelöst, über einen Grundstücksüberlassungsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Das ermöglicht dem ASV, die neue Sporthalle als Bauherr zu errichten. Wiewohl um Sparsamkeit bemüht, wird die Halle trotzdem rund 1,7 Millionen Euro verschlingen (wir berichteten). Von den Kosten trägt die Gemeinde 60 Prozent, also eine gute Million Euro, der Bayerische Landessportverband schießt 30 Prozent der förderfähigen Kosten zu, der Verein hat selbst zehn Prozent beizusteuern.

Die Skizze zeigt den geplanten Hallenanbau, der die gleiche Fläche wie die bereits bestehende Halle haben und ein Kubus sein wird. © Dieter Köchel



Der Sparwille äußerst sich unter anderem in der Architektur. Der Kubus, hat, obwohl mit der gleichen Grundfläche ausgestattet, zirka 1400 Kubikmeter weniger umbauten Raum. Das schlägt sich nicht nur in der Bausumme, sondern voraussichtlich auch in den Unterhaltskosten wie zum Beispiel den Heizkosten nieder, hoffen Duttenhofer und sein Vize-Vorsitzender Hans Welß.

Dass der Hallenanbau notwendig ist, daran lassen die beiden Vorsitzenden keinen Zweifel aufkommen. Mit dem Bezug des Sportgeländes an der Dechsendorfer Straße hat der Verein einen ungeahnten Aufschwung genommen. "Ursprünglich waren wir ein reiner Fußballverein", erzählt Duttenhofer. Jetzt werden auch Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Turnen, Gymnastik, Badminton und der "Iron-Baby", ein Familien-Triathlon, angeboten.

Das hat dazu geführt, erzählt Duttenhofer nicht ohne Stolz, dass jeder vierte Möhrendorfer Mitglied im ASV ist. 1250 Mitglieder zählt der Verein bei etwa 4900 Einwohnern. Nicht zuletzt deshalb bereite es ihm Freude, im und für den Verein zu arbeiten. "Wir haben hier eine gute Kameradschaft und können Jugendliche aus dem Dorf begeistern, hier Sport zu treiben. Wir wollen ein Dorfverein bleiben", so der Vorsitzende.

Hoffnungsvoll blickt er auf den Dienstag, 6. März. Um 14 Uhr erfolgt der erste Spatenstich für die neue Sporthalle. Mit der Fertigstellung rechnet Michael Duttenhofer im Frühjahr 2019.

DIETER KÖCHEL