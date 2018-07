Neue MTG-Turnhalle in Erlangen ist betriebsbereit

Offizielle Einweihungsfeier muss aber wegen eines Brandschadens verschoben werden - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Nach 22 Monaten Bauzeit können seit einigen Tagen Schule und Vereine die neue Turnhalle des Marie-Therese-Gymnasium (MTG) in der Fichtestraße nutzen. Die Fertigstellung hatte sich durch einen Brandschaden verzögert.

Endlich fertig: die neue Turnhalle des Marie-Therese-Gymnasiums (MTG). © Foto: Harald Sippel



Endlich fertig: die neue Turnhalle des Marie-Therese-Gymnasiums (MTG). Foto: Foto: Harald Sippel



"Trotz der notwendigen Maßnahmen, um den damals halbfertigen Bau von den Belastungen mit Rauch und Ruß zu befreien, konnte der Sportbetrieb noch vor den Sommerferien aufgenommen werden", freut sich Pla-nungs- und Baureferent Josef Weber. "Schulen und Sportvereine haben in unserer Stadt großen Bedarf an ausreichenden Hallenkapazitäten. Wir gehen diese Herausforderung in allen Stadtteilen konkret an. Ein erster wichtiger Schritt ist nun getan", ergänzt OB Florian Janik.

In den etwa 5,7 Millionen Euro teuren Hallenbau flossen Fördermittel des Freistaats Bayern in Höhe von 1,5 Millionen Euro ein. Wegen des Brandschadens musste auch die offizielle Einweihungsfeier verschoben werden. Der Festakt findet zu Beginn des neuen Schuljahrs am 2. Oktober statt.

Dem Beschluss für den Bau der neuen Zweifachturnhalle war im Vorfeld von Seiten der Schule und der Eltern sowie der Opposition im Stadtrat heftige Kritik vorangegangen. Letztlich wurde dann aber aus Kostengründen mehrheitlich doch der Bau einer "Stapelhalle" beschlossen.

Sechs Bauabschnitte

Nun beginnt die Generalsanierung des Schulgebäudes, die sich in sechs Bauabschnitten über eine Zeit von fünf Jahren erstrecken wird. Die Gesamtkosten werden auf 16,2 Millionen Euro geschätzt.

Zuerst werden in die alte Turnhalle provisorische Klassenzimmer eingebaut, in die die Schülerinnen und Schüler während der Bauarbeiten übergangsweise umziehen müssen. Zusätzlich entsteht neben der neuen Turnhalle an der Fichtestraße ein Anbau, in dem ebenfalls Ausweichunterricht stattfinden kann. Durch die Ausweichflächen wird sichergestellt, dass während der Sanierung keine Klassenzimmer in Container ausgelagert werden müssen.

Die alte Turnhalle wird nach der Sanierung des MTG-Schulgebäudes im Jahr 2022 abgerissen und zur Pausenhoffläche umgestaltet. Der Freistaat fördert die Generalsanierung des Schulhauses mit 7,4 Millionen Euro.

en/ek