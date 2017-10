Neue Pausenhalle für das Ohm-Gymnasium

An Erlanger Schulen wird saniert: Das ist neu - vor 4 Minuten

ERLANGEN - Die Sanierung hat dem Ohm-Gymnasium in Erlangen eine Pausenhalle beschert. Und noch vieles mehr.

Hier macht Treppensteigen Spaß: Eines der Treppenhäuser im Hauptgebäude des Ohm-Gymnasiums ist bereits saniert. © Harald Sippel



Hier macht Treppensteigen Spaß: Eines der Treppenhäuser im Hauptgebäude des Ohm-Gymnasiums ist bereits saniert. Foto: Harald Sippel



Früher gab es noch keine Pausenhalle, jetzt lädt der großzügige Raum gegenüber dem Haupteingang zum Verweilen ein. Die Toiletten sind darunter im neuen Keller. Das Ganze ist barrierefrei, denn das Ohm hat in seinem Haupttrakt einen Aufzug bekommen. Keinen Aufzug, aber Außen-Fluchttreppen bekommt auch jedes der vier Klassenhäuser, die mit Gängen untereinander und mit dem Haupthaus verbunden sind. Bei den Gängen wurden die Mauern entfernt. Damit sind sie in ihren früheren Zustand zurück versetzt worden.

Gleich am Anfang wurden sechs Klassenräume in einem Erweiterungsbau angebaut, dadurch entstanden „Pufferräume“, in die die jeweils von den Bauarbeiten betroffenen Klassen übergangsweise umziehen können. Der Neubau ist statisch so ausgelegt, dass man bei Bedarf noch aufstocken könnte.

Die Verwaltung durfte am Ende der Sommerferien aus dem „Exil“ in Kellerräumen eines Klassenhauses wieder zurück in den fertig sanierten Hauptbau ziehen. Die naturwissenschaftlichen Fachräume und die IT-Räume, die sich im gleichen Gebäude befinden, wurden ebenfalls wieder bezogen. Am Ohm werden nicht nur diese Räume mit moderner Technik ausgestattet, es ist auch das einzige Gymnasium, in dem sämtliche Klassenzimmer Whiteboards erhalten.

Zudem wurden im westlichen Grundstücksbereich die Außenanlagen hergestellt. Den Außenbereich mit Spielgeräten an der Pausenhalle darf die im Westen angrenzende Friedrich-Rückert-Schule in Zukunft mitbenutzen. In einem weiteren Bereich wurde ein kleines Amphitheater gebaut, den Schulgarten daneben legt die Schule selbst an. Im Bereich vor der Schule werden dieser Tage 124 Fahrradstellplätze errichtet.Das Ohm ist mit 1179 Schülern Erlangens größtes Gymnasium.

In sechs Bauabschnitten wird die Schule saniert, Baubeginn war im Sommer 2014. Im Sommer 2019 soll alles fertig sein. Die Sanierung und der Neubau kosten zirka 16,9 Millionen Euro. Über die Sanierung der Turnhallen beziehungsweise darüber, ob hier eine Erweiterung möglich ist, steht der Stadtratsbeschluss aus.

Eva Kettler