Neue Platte erinnert an alte "Veste" in Erlangen

ERLANGEN - Der Arbeitskreis Innenstadt des Heimat- und Geschichtsvereins hat eine neue Tafel in der Pfarrstraße 19 enthüllt, die an die ehemalige Burgveste erinnert.

Der Heimat- und Geschichtsverein und die Besitzer des Hauses in der Pfarrstraße 19 freuen sich über die neue Tafel, die an die ehemalige Burgveste in dem Haus erinnert. © Foto: Klaus Meinetsberger



Die alte "Veste" am Nordrand der Fuchsenwiese wurde erstmals 1372 als Besitz von Kaiser Karl IV., dem damaligen Stadtherrn, erwähnt. Sie war eine Turmburg, in deren Mitte ein Turm mit Räumen für den Amtmann stand. Sie wurde im ersten Markgrafenkrieg 1449 und dann im zweiten durch Truppen der Stadt Nürnberg 1553 so schwer beschädigt, dass der Sitz des Amtmanns, der darin gewirkt hatte, nach Baiersdorf verlegt, und danach Erlangen von dort verwaltet wurde.

Nachdem die Veste im Dreißigjährigen Krieg nochmals gelitten hatte, errichteten später arme Leute neben dem Turm kleine Häuser. Auch die Schule der Altstadt befand sich dort. Als die umgebenden Mauern zu brechen drohten, wurde die Ruine der "Veste", die man damals auch als "Altes Schloss" bezeichnete, 1783/1784 abgebrochen. Im Jahr 1787 war an ihrem Platz nur noch ein gewaltiger Sandhaufen übrig geblieben.

Von der Veste gibt es verschiedene Stiche aus dem 18. Jahrhundert, nach denen der Erlanger Künstler Bernhard Rein eine Platte aus Bronze mit ihrem Abbild schuf. Er hat für den Arbeitskreis Innenstadt des Heimat- und Geschichtsvereins schon 1984 eine Platte an einem Haus der nördlichen Hauptstraße geschaffen, auf der das ehemalige Bayreuther Tor zu sehen ist. Die neue zeigt neben dem Wasserrad des Heimat- und Geschichtsverein auch das Zeichen des Frankenbunds, der sie durch einen Zuschuss finanziell unterstützte. Sie hängt am Haus Pfarrstraße 19. Das Haus wurde 1719 errichtet und im Jahr 1800 von der Regierung als Torwachthaus erworben. Es steht im Burggraben, der die Veste von der Stadt trennte, und musste eine Abgabe an den Stadtrichter leisten, weil der Grund ein "Pars Salarii" des Beamten war.

Die Veste, in deren nördlichem Burggraben später Scheunen errichtet wurden, und heute Häuser stehen, konnte man vom Vorhof des Schlosses an der Stelle von heute Pfarrstraße 13 über eine Brücke aus Holz erreichen, die im Verteidigungsfall abgeworfen wurde.

Sie begann bei der mittelalterlichen Stadtmauer, die im Hof von Pfarrstraße 15 noch erhalten ist. Im Jahr 1769 hat man diese weiter hinaus gebaut. Dabei wurde das Martinsbühler Tor um ungefähr 30 Meter nach Süden verlegt. Dadurch erhielt die Pfarrstraße einen geraden Verlauf. Damals lag Pfarrstraße 19 noch außerhalb der Mauer.

Durch eine Erweiterung der Stadtmauer wurde es in die Stadt einbezogen. Das Stück, von dem Bauinspektor Riedel am 24. Juni 1784 nach Bayreuth berichtete, er habe es vermessen und in Ordnung befunden, bildet heute die westliche Begrenzung von Pfarrstraße 19, an der die Platte und die erklärende Tafel hängt.

Im Jahr 1787 wurde berichtet, ihr Abstand zu dem Sandhaufen, auf dem die Veste vorher stand, betrage ungefähr 15 Meter. Auf die Platte und die Tafel, deren Finanzierung durch die Stadt Erlangen unterstützt wurde, wird bei einem vom Arbeitskreis Innenstadt erarbeiteten Stadtrundgang hingewiesen.

Nur für ältere Erlanger ist die alte Veste noch ein Begriff, zumal daneben die ehemalige Gaststätte "zur Burg" heute einen anderen Namen hat.

