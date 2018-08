Neue Querungshilfe entsteht in Erlangen

ERLANGEN - Der neue Radweg zwischen Bruck und Frauenaurach über eine Rampe im Regnitzgrund ist voll im Zeitplan. Derzeit wird eine neue Querungshilfe in der Fürther Straße gebaut.

Eine neue Querungshilfe wird derzeit in der Fürther Straße gebaut, weil die Stadt damit rechnet, dass der Fuß- und Radverkehr zunehmen wird, wenn der Weg durch den Regnitzgrund fertig ist. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Baumaschinen rattern, es riecht nach heißem Asphalt, und schwitzende Bauarbeiter geben ihr Bestes, damit die Baustellen in der Stadt während der Ferienzeit noch fertig werden. Überall wird derzeit gewerkelt, so auch in der Fürther Straße. Die ist in Höhe des Bahnübergangs zwischen Eltersdorf und Bruck komplett gesperrt, weil dort eine neue Querungshilfe mit einer Mittelinsel eingebaut wird. Diese neue Überquerung spendiert die Stadt, weil sie damit rechnet, dass der Rad- und Fußgängerverkehr erheblich zunehmen wird, wenn die Rampe aus dem Regnitzgrund hinauf nach Bruck fertig ist.

Die Bauarbeiten sind voll im Plan, die wichtige West-Ost-Verbindung soll bereits im Herbst fertig sein.

Die neue Querung in der Fürther Straße wird im Zuge dieser Verbindung gebaut, um den Weg in Richtung Bruck und weiter in die Innenstadt noch sicherer zu machen. Sie wird erheblich breiter und länger als die alte, die dort vorhanden war, so dass auch Fahrradfahrer dort bequem stehen und warten können.

Auch eine bessere Beleuchtung wird noch installiert. Die Sperrung der Fürther Straße wird voraussichtlich Ende nächster Woche aufgehoben.

