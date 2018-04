Neue Radsaison ohne mobile Radwerkstatt in Erlangen

Bisher hat Heiner Grillenberger noch keinen Nachfolger gefunden — Im Erlanger E-Werk reparieren Radler selbst

ERLANGEN - Das Frühjahr kommt und mit ihm die Radfahrer: Das warme Wetter lässt alle diejenigen ihren Drahtesel aus dem Keller holen, die während der kalten Monate aufs Radeln verzichten. Oft müssen dann die ersten Reparaturen durchgeführt werden. Pünktlich ab Anfang April stand auch die mobile Fahrradwerkstatt immer auf dem Besiktas-Platz. Doch diesmal ist das anders.

Ruhestand? Heiner Grillenberger macht zwar mit seiner mobilen Fahrradwerkstatt nicht weiter, doch in der offenen Werkstatt (Infos unter www.e-werk.de/initiativen/fahrradwerkstatt.html) im E-Werk hat er reichlich zu tun. Foto: Harald Sippel



"Warum arbeiten Sie nicht mehr?": Diese Frage bekommt Heiner Grillenberger in diesen Tagen öfter zu hören. Knapp 30 Jahre lang hat er seine mobile Fahrradwerkstatt betrieben. So lang offenbar, dass sich keiner so recht vorstellen kann, dass es zuvor einmal eine Zeit ohne diese "Institution" gab. Von Frühjahr bis Herbst fuhr Grillenberger zuverlässig jeden Tag unter der Woche seinen selbst konstruierten, mit Werkzeugkoffern und Spezialwerkzeugen ausgestatteten Fahrradanhänger zum Besiktasplatz, stellte ihn dort auf und reparierte von morgens bis abends Fahrräder.

"Die Leute erfahren alle gerade von mir, dass ich in Rente bin", erzählt der 65-Jährige. "Dass ich eben wirklich komplett weg bin." Geglaubt hat es offenbar keiner so richtig, als er letzten Herbst genau dies ankündigte — und bei dieser Gelegenheit auch verlauten ließ, dass er einen Nachfolger für seine mobile Werkstatt sucht. Gefunden hat er einen solchen Nachfolger bislang jedoch nicht.

Den einen oder anderen Interessenten gab es zwar schon. Doch das Interesse war dann offenbar doch nicht so groß, denn Heiner Grillenberger hörte nie mehr davon. Und ein weiterer Interessent, der den Werkstattwagen kaufen wollte, konnte wiederum nicht bei Grillenberger landen. "Der wollte einen Fahrradmechaniker für die Sommermonate nach Erlangen holen und ihn für sich arbeiten lassen", erzählt er — und meint, dass das Geschäftsmodell doch eher an Ausbeutung habe denken lassen.

So richtig verstehen kann der mobile Fahrradmann jedenfalls nicht, warum niemand in seine Fußstapfen treten will. "Eigentlich müssten sich Mechaniker doch darum reißen." Ob es vielleicht daran liegt, dass man dann bei Wind und Wetter draußen arbeitet? "Das ist doch bloß eine Umstellung", winkt Heiner Grillenberger ab. Und merkt als Pluspunkt an: "In der Regel sind diejenigen gesünder, die draußen sind."

Er hofft jedenfalls immer noch, dass sich jemand findet. "Der entscheidende Punkt war doch, dass die Fahrräder am gleichen Tag repariert wurden", sagt er.

Seine Kunden — und von denen hatte er viele — wussten genau dies zu schätzen. Morgens das defekte Rad bei ihm abstellen, bis zum Abend wieder abholen: Dieses Konzept passt gut zur Fahrradstadt Erlangen. Im Grunde, meint Grillenberger, müsste doch auch einer der Fahrradläden interessiert daran sein, an so exponierter Lage eine mobile Werkstatt mitzubetreiben.

Falls sich aber wirklich niemand mehr findet — ja dann, "im Katastrophenfall bleibt mir noch, dass ich die Werkstatt dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bundesweit anbiete". Katastrophe? "Dann wäre sie weg von Erlangen."

Eines muss an dieser Stelle aber noch zum Thema "weg sein" gesagt werden: Denn komplett weg ist zumindest Heiner Grillenberger gar nicht. Er hat sich mittlerweile ganz seinem Ehrenamt verschrieben — und kann deshalb in der offenen Fahrradwerkstatt im E-Werk angetroffen werden. Die hat er 1979 als Gründungsmitglied mit aus der Taufe gehoben. Der Wellblechschuppen jener Tage wurde vor drei Jahren abgerissen, seit letztem Jahr ist die Fahrradwerkstatt im Erdgeschoss des neuen Jugendtreffs untergebracht.

Hier trägt Heiner Grillenberger dazu bei, dass das Ganze Gestalt annimmt. An fast allen Wänden sind bereits Holzplatten angebracht, die wiederum mit einem Aufhängesystem versehen sind. Daran hängen Hämmer, Feilen,

Schraubenzieher und vieles mehr. In den Schubladen unter der Werkbank finden sich alte Fahrradteile, es gibt kaum etwas, das hier nicht zu finden wäre. Von der Decke hängen Rahmen und Räder herab. Daneben ist die Metallwerkstatt, wo gebohrt, gedreht, gelötet wird.

Hilfe zur Selbsthilfe mit Werkzeugen, die man sich privat nicht anschaffen würde: Das ist die Idee dahinter. Jeder kann kommen und hier sein Rad reparieren, bei Fragen hilft das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ein paar von Heiner Grillenbergers früheren Kunden sind nun bereits unter die "Do it Yourself"-Leute gegangen. Sie lassen nicht mehr reparieren, sondern reparieren selbst.

