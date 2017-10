Neue Tankstelle mit Rastanlage bei Baiersdorf

In Baiersdorf-Nord ist das Projekt geplant — Beginn unklar - vor 47 Minuten

BAIERSDORF - Im Norden von Baiersdorf an der Staatsstraße 2244 soll eine kleine Rastanlage mit Tankstelle und Fast Food Restaurant gebaut werden. Dafür sind allerdings noch etliche Hürden zu nehmen.

Auf dieser Fläche südlich der Straße nach Kersbach und zwischen Autobahn und Staatsstraße soll eine Tankstelle mit Fast Food Restaurant entstehen. Angebunden werden an die Staatsstraße soll sie mit einem Kreisel. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Wie Bürgermeister Andreas Galster in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, gibt es einen Bewerber für das Grundstück zwischen der Autobahn, der Staatsstraße, der Straße nach Kersbach und dem Kreuzbach.

Der wolle dort eine Tankstelle bauen und erhoffe sich vor allem Kunden, die auf der Durchreise auf der Autobahn A73 sind, sagte Galster. Eventuell würden dort dann auch ein Fast Food Restaurant und ein Café entstehen. Welche Mineralölgesellschaft sich dort dann niederlassen werde sei noch nicht bekannt.

Es wird laut dem Bürgermeister aber Wert darauf gelegt, dass neben den einschlägigen Kraftstoffsorten auch Gas und Wasserstoff angeboten wird. Auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollen installiert werden.

Wann das Projekt begonnen wird, ist noch nicht ganz klar. Laut dem Geschäftsführer der Stadt, Klaus Hutzler, gibt es noch keine Bauleitplanung für das betreffende Grundstück. Zudem müsse der Bauherr noch eine Einigung mit der Autobahndirektion erzielen, die normalerweise beim Bau von Gebäuden einen Abstand von 40 Metern zu ihrem Schnellweg fordert. Auch das staatliche Bauamt muss eingebunden werden, weil die Zufahrt von der Staatsstraße 2244 erfolgen soll.

Laut Galster hat der Interessent vorgeschlagen, die Tankstelle über einen von ihm selbst zu errichtenden Kreisel an die Staatsstraße anzubinden. Die Stadt würde das begrüßen, weil dadurch auch die Geschwindigkeit auf der Forchheimer Straße gedrosselt würde, und zudem ein Anschluss an den dort mündenden Feldweg geschaffen werden könne, der in den Regnitzgrund führt.

Dass die vorhandene Tankstelle am südlichen Ende von Baiersdorf unter der Konkurrenz leiden würde, glaubt Galster nicht, weil die von den Baiersdorfer Kunden lebt, während die geplante Tankstelle im Norden die sonst an der Stadt vorbei fahrenden Kunden anziehen soll.

kds