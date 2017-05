Neuer Radweg im Wiesengrund bei Bruck

ERLANGEN - Seit langem fordert die Bürgerinitiative Bruck einen Radweg im Wiesengrund entlang der Regnitz. Nach einem Ortstermin mit dem Oberbürgermeister waren die anwesenden Mitglieder dann aber zufrieden.

Mitglieder der Bürgerinitiative Bruck ließen sich von Martin Grosch von der Verkehrsplanung der Stadt (l.) und Oberbürgermeister Florian Janik (3. v. r.) am Wiesengrund die neuen Wegeplanungen erläutern. © Klaus-Dieter Schreiter



"Wer mit dem Fahrrad von Mittelfranken nach Oberfranken will, der greift sich doch an den Kopf", meinte der Vorsitzende der Bürgerinitiative Bruck, Hans-Peter Höcker. Mehr als traurig sei es, dass ausgerechnet in Bruck seit Jahren der Fernwanderradweg von Bamberg nach Nürnberg entlang der Regnitz mehrfach unterbrochen sei. Dabei habe es bereits einmal einen Anlauf gegeben, die vor hundert Jahren von Landwirten gebaute Brücke über die Aurach als Teil dieses Radweges zu sanieren.

Die Bürgerinitiative habe vor etlichen Jahren sogar die Baupläne und das Material vom Tiefbauamt erhalten, um die Brücke in Eigenleistung wieder herzustellen. Dann aber sei die Reißleine gezogen worden, offenbar weil eine Naturschutzorganisation wegen des dort angelegten Storchenbiotops Einspruch eingelegt habe. "Das kann man mit den Bürgern doch nicht machen", klagte Höcker.

Inzwischen ist der Bereich, in dem die Aurachbrücke einst war, so zugewuchert, dass dort kaum noch ein Hinkommen ist. Außerdem, so Oberbürgermeister Florian Janik während des Ortstermins, gebe es Probleme mit einigen Flächen, die nicht im Besitz der Stadt seien. "Wir kommen an die Grundstücke nicht ran". Inzwischen haben sich die Stadtplaner jedoch eine Radwegetrasse erdacht, die weiter westlich weitestgehend über städtisches Areal verläuft.

Wie Martin Grosch von der Verkehrsplanung der Stadt während des Ortstermins erläuterte, verbindet sie den geplanten Ost-West-Radweg entlang der Bahnlinie zwischen Bruck und Frauenaurach mit dem bestehenden Radweg, der von der Kanalunterführung kommt und nach Bruck führt. Dafür soll auch eine neue Brücke über die Mittlere Aurach gebaut werden. Dieser neue Weg soll ein weiteres Teilstück des Regnitztal-Radweges sein und rund 450 000 Euro kosten. Der Baubeginn wird voraussichtlich 2018 erfolgen.

Die Planung dafür hat die Stadt gemeinsam mit der Planung für den neuen Ost-West-Radweg entlang des Bahndamms durch den Regnitzgrund gemacht, der über eine Rampe hinauf auf die vorhandene Regnitzbrücke an der Fürther Straße führen soll. Die Ertüchtigung dieser bislang schwer nutzbaren Verbindung ist möglich geworden, weil sie als Ausweichroute dienen soll für die während der vermutlich zehnjährigen Sperre der Brücke an der Schleuse Kriegenbrunn. Darum wird sie von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mitfinanziert.

"Wir sind so auch zufrieden", freute sich Hans-Peter Höcker, und auch bei den anderen Mitgliedern der Bürgerinitiative war während des Ortstermins ein deutliches Kopfnicken zu erkennen. Allerdings wünschen sie sich noch eine Weiterführung des Regnitztalradweges zwischen dem Herzogenauracher und dem Büchenbacher Damm bis zum Neumühlsteg. Dagegen aber habe sich der Naturschutzbeirat ausgesprochen, erläuterte Florian Janik. Um hier weiter zu kommen sollten die Pedalritter über die Leipziger Straße fahren, die demnächst als Fahrradstraße ausgewiesen werde. Eine neue Beschilderung im Wiesengrund soll den Pedalrittern den richtigen Weg weisen.

