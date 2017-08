Neuer Raum für Exponate in Erlangen

Eine private Kunstgalerie hat in der Schiffstraße eröffnet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Neuzugang in der Erlanger Galerien-Familie ist zu verzeichnen: In der Schiffstraße 9 ist die private Kunstgalerie H2 Hertrich eröffnet worden, die sich der Präsentation junger und zeitgenössischer Kunst widmen will.

Will sich zukünftig der Präsentation junger Kunst widmen: Die Galerie Hertrich ist neu in der Erlanger Galerien-Familie (hier ein Einblick in die gerade zu Ende gegangene Ausstellung mit Werken von Kerstin Schmitt). © Foto: Harald Sippel



Will sich zukünftig der Präsentation junger Kunst widmen: Die Galerie Hertrich ist neu in der Erlanger Galerien-Familie (hier ein Einblick in die gerade zu Ende gegangene Ausstellung mit Werken von Kerstin Schmitt). Foto: Foto: Harald Sippel



Die neue Galerie, die vom kunstsinnigen Senior Eberhard Hertrich geleitet wird, arbeitet mit dem Förderverein Kunstzeit zusammen, der seinen Sitz in Büchenbach hat und sich als Förderer junger Kunst versteht. Dort hat auch der (Holz-)Bildhauer Sebastian Hertrich sein Atelier – nicht zufällig der Sohn von Eberhard Hertrich –, dem auch die Eröffnungsausstellung gewidmet war und der für starke und kantige Formen, aber auch für einen interessanten Materialmix steht.

In Erlangen ist Sebastian Hertrich bereits "auffällig" geworden, als er im Januar zusammen mit einer Landschaftsfotografin im Foyer des A-Gebäudes im Klinikum am Europakanal Erlangen die Kunstausstellung "natural.digital" eröffnete und dabei Skulpturen und Platinen-Intarsienarbeiten zeigte – als Zeichen der digitalen Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche. Unterstützt wurde bereits diese Ausstellung vom Förderverein Kunstzeit Erlangen-Büchenbach, der selbst um die 25 institutionelle und geschäftliche Förderer hat.

Und wie kommt die Galerie zu ihren Ausstellern, ihren jungen Künstlern? "Da spielen persönliche Kontakte eine Rolle, wir sehen uns aber auch Empfehlungen an und sehen auf Mitglieder oder Absolventen von Kunsthochschulen oder Berufsfachschulen, beispielsweise für Bildhauerei", sagt Eberhard Hertrich, "die Szene ist ja auch einigermaßen überschaubar."

Wie überschaubar die Szene ist, in der sich sein Sohn Sebastian bewährt, kann man auch in Erlangen sehen. Vom 9. bis 16. September wird es am Rudeltplatz in Büchenbach das 1. Internationale Bildhauer-Symposium geben, das auch so etwas wie eine Leistungsschau der Bildhauer-Kunst werden könnte. Die Galerie selbst plant für das kommende Jahr nicht weniger als acht Ausstellungen, Vernissagen inklusive.

PETER MILLIAN