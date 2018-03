"Solidarität mit Afrin – verhindert das türkische Massaker" - unter diesem Motto haben am Samstag an die hundert Menschen in der Erlanger Innenstadt gegen den türkischen Einmarsch in Afrin demonstriert und ihn als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Syrien bezeichnet. Nach einer Kundgebung am Hugenottenlatz zogen die Demonstranten zum Besiktas-Platz zu einer Abschlusskundgebung.