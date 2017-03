Neues Schild für die beraubte Einhornstraße in Erlangen

ERLANGEN - Der Hype um das Fabelwesen trägt immer seltsamere Blüten: In der Einhornstraße in Erlangen wurde das Schild geklaut. Und das nicht zum ersten Mal.

Ein neues Schild für die Einhornstraße in Erlangen. Foto: Kilian Trabert



Das Einhorn gilt laut Wikipedia als das edelste aller Fabeltiere und steht als Symbol für das Gute. Und es findet derzeit reichlich Fans. Es herrscht ein regelrechter "Einhornhype".

Dieser schöne Türknauf findet sich ebenfalls in der Einhornstraße. Foto: Markus Hörath



Erst vor Ende 2016 zwang eine Einhorn-Schokolade von Ritter Sport den Online-Shop des Süßwarenherstellers in die Knie, auf eBay wurden astronomische Preise für die wenigen Exemplare ausgerufen, die bereits verkauft wurden. Auf T-Shirts, Taschen, sogar auf Kondomen - überall ist das Einhorn derzeit zu finden. Der treibt mitunter aber Blüten, die nicht ganz so erfreulich sind - wie die Bewohner der Einhornstraße in Erlangen bestätigen können.

So ist in jüngster Zeit mehrere Male das Straßenschild mit der Aufschrift "Einhornstraße" geklaut worden, bestätigt die Stadt auf Anfrage der Erlanger Nachrichten. "Das Straßenschild ist in den letzten Jahren dreimal geklaut worden", erklärt der Pressesprecher der Stadt, Christofer Zwanzig auf Nachfrage. "In circa 14 Tagen kommt ein Neues".

Neben der Einhornstraße sind noch zwei weitere Straßen in der Vergangenheit immer wieder ihrer Schilder beraubt worden. Welche das sind verrät Zwanzig nicht. Er wolle keine Nachahmer animieren. Er bittet die Erlanger, denen ein fehlendes Straßenschild auffällt, dies über den Schadensmelder der Stadt mitzuteilen: "Wir können unsere Augen nicht überall haben."

Dieser Artikel wurde am Donnerstag um 14.45 Uhr aktualisiert.

