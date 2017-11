Neuhauser Willi Wahl lädt ein zu "Lauf dich fit"

Lauf-Guru hat Aktion gestartet, die Schüler Ausdauersport näher bringt - vor 41 Minuten

NEUHAUS - "Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft." Emil Zatopeks ebenso einfache wie weise Begründung für seinen Sport ist ziemlich vergessen. Und nicht jedes Schulkind von heute kennt den legendären Dreifach-Olympiasieger von 1952 noch. Muss man auch nicht. Aber das Laufen, das will der Bayerische Leichtathletikverband (BLV) jetzt den Schülern in ganz Bayern mit einer Großaktion näher bringen. An der Spitze: der Neuhauser Lauf-Guru Willi Wahl.

Beim Neuhauser Straßenlauf purzeln einige Nachwuchs-Teilnehmer übereinander. Mit dem neuen Programm „Lauf dich fit“ können Schülerinnen und Schüler bald ihren Lehrern davon laufen – zumindest aber auch an einem Dauerlauf teilnehmen. Der Neuhauser Willi Wahl möchte die Aktion bekannt machen. Archivfoto: Mark Johnston



Beim Neuhauser Straßenlauf purzeln einige Nachwuchs-Teilnehmer übereinander. Mit dem neuen Programm „Lauf dich fit“ können Schülerinnen und Schüler bald ihren Lehrern davon laufen – zumindest aber auch an einem Dauerlauf teilnehmen. Der Neuhauser Willi Wahl möchte die Aktion bekannt machen. Archivfoto: Mark Johnston



Am Mittwoch wird man Willi Wahl in der Nürnberger Bertolt-Brecht-Gesamtschule wohl so erleben, wie man ihn von den Bayerncup- oder Vital-Läufen, dem Neuhauser Straßenlauf oder dem Sommer-Biathlon kennt: Als motivierender Werber für den Ausdauersport. Dort ist die Auftaktveranstaltung für das jüngste Kind der Breitensport-Abteilung im Verband, die Willi Wahl leitet. In dieser Eigenschaft ist er bekanntlich in der engen Führungsgruppe des BLV – als stellvertretender Vorsitzender. Und in sein Ressort gehört auch die "Akademie für Fitness und Freizeit."

Deren jüngstes Kind wurde "Lauf dich fit" getauft und ist eine Schulsport-Aktion. Der Leichtathletikverband bietet Schulen aller Kategorien an, Kinder der Klassenstufen eins bis zehn mit einem mehrwöchigen Trainingsprogramm fit zu machen für einen Dauerlauf von 15 oder auch 30 Minuten.

Das ist die Herausforderung, und in einer "Challenge" soll die Aktion auch möglichst enden, sprich in einem Abschluss-Lauf als Schulveranstaltung mit einem Lauf-Fit-Abzeichen als Anreiz. Die Abzeichen haben die Verbandsleute um Willi Wahl machen lassen. Neben den nötigen Informationen für die Sportlehrer und den Trainingsprogrammen sind sie mit der Anmeldung zu bekommen.

Chance auf für kleine Schulen

Lauf-Guru Willi Wahl moderiert beim Kerwaslauf in Gremsdorf. Archivfoto: Spörlein



Lauf-Guru Willi Wahl moderiert beim Kerwaslauf in Gremsdorf. Archivfoto: Spörlein



Es gibt auch eine Prämiierung für die Schulen mit der höchsten Erfolgsquote — in Prozent, gemessen an der Schülerzahl. So sollen auch kleine Schulen die Chance haben, die "fittesten" in Bayern zu werden. Die erfolgreichsten werden an einer bayernweiten Abschluss-Veranstaltung teilnehmen können und einen abwechslungsreichen Sporttag erleben.

Willi Wahl ist überzeugt, dass viele mitmachen. Er weiß: Laufen ist die — siehe Zatopek — natürliche Fortbewegungsart des Menschen und damit auch die Grundlage für jede weitere sportliche Ausbildung — in technischen Einzeldisziplinen wie in Mannschaftssportarten. Kinder spielerisch ausdauernder und lauffreudiger zu machen, könne nur im Interesse der Schulen sein.

Außerdem, so der Neuhauser, ist Laufen einfach nur gesund. Belastung, die den Sportler ins Schwitzen, doch nicht außer Atem bringt, lehrt dessen Herz-Kreislauf-System, ökonomischer zu arbeiten. Es wird stärker. Das Grundprinzip der Fitness, Vorbeugung gegen allerlei Krankheiten, vor allem Zivilisationskrankheiten. Will Wahl will nicht zu theoretisch werden.

Schon zwei Pilotversuche

Er und sein Team haben mit ihrer Aktion auch schon ganz praktische Erkenntnisse aus zwei Pilotversuchen. Im vorletzten Schuljahr hat man mit "Lauf dich fit" in Oberbayern angefangen — nach dem gleichen Schema. Es haben sich auf Anhieb 109 Schulen beteiligt. 23 000 Kinder wurden dadurch ein rundes halbes Jahr lang regelmäßig bewegt, ihre Sportlehrer gleichzeitig fortgebildet.

Im vorigen Schuljahr weitete man die Aktion auf die drei altbayerischen Bezirke aus, Ober- und Niederbayern, sowie die Oberpfalz. 365 Schulen nahmen teil, 65 000 Schüler liefen sich fit.

Jetzt will man das Ganze bayernweit durchführen und Willi Wahl hofft auf rege Beteiligung im heimatlichen Franken, speziell bei den Schulen im Ballungsraum und der Metropolregion Nürnberg. Er rechnet mit 120 000 Kindern und Jugendlichen, die sich für das Laufprogramm begeistern.

Und berichtet schmunzelnd, wie sehr dies mitunter gelingt. Lauf dich fit hat, so Wahl, sogar viele Lehrer dazu gebracht, Laufen zu trainieren, denn ihre Schüler seien ihnen, bevorteilt durch die besseren Effekte des Trainings auf junge Körper, öfters davongelaufen...

Mitte Mai 2018 soll die große Abschlussveranstaltung für Mittelfranken stattfinden. Willi Wahl hat dafür eine Traum-"Location": das Max-Morlock-Stadion.

Anmelden für die Aktion können sich Schulen schon seit September auf der eigens eingerichteten Homepage unter der Adresse www.lauf-dich-fit.de; dort sind weitere Informationen auch für Lehrer zu finden.

RAINER GROH