Neun Räder auf einen Streich gestohlen

Diebe schlugen am Gymnasium Eschenau zu - vor 1 Stunde

ECKENTAL - Am Gymnasium in Eschenau wurden am Mittwochmorgen neun Räder gestohlen.

Im Zeitraum zwischen acht und 13.10 Uhr entwendeten am Mittwoch einer oder mehrere Diebe nach bisherigen Erkenntnissen im großen Stil insgesamt neun Fahrräder aus den Fahrradabstellplätzen der Schule. In einem weiteren Fall wurden die Täter offensichtlich gestört, da lediglich das Fahrradschloss durchgezwickt neben dem Fahrrad lag und der Diebstahl somit im Versuchstadium stecken geblieben war.

In den überwiegenden Fällen waren die Fahrräder mit Fahrradschlössern gesichert. Der oder die Täter müssen zum Abtransport der gestohlenen Räder ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben, in dem auch genügend Stauraum vorhanden ist. Eventuell war das Fahrzeug etwas abseits aufgestellt.

Es wurden hauptsächlich hochwertige Mountain-Bikes der Marken Cube, GT, Bulls und Haibike gestohlen. Der Diebesschaden dürfte bei etwa 6000 Euro liegen.

Wer hat entsprechende Beobachtungen in dem oben genannten Zeitraum gemacht? Hinweise, die dazu beitragen können, die bislang unbekannten Täter zu identifizieren, nimmt die Polizeidienststelle Erlangen-Land unter der Rufnummer (09131) 760514 entgegen.

