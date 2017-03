Neunkirchen: Eine bewegende Leidenschaft

NEUNKIRCHEN - Wenn Anke Wallerer in ihrem prachtvollen Petticoat die Tanzfläche betritt, ist sie glücklich. Die 49-Jährige tanzt dann aber nicht etwa Walzer, Tango oder Cha-Cha-Cha – sondern Square Dance. Diesmal beim Tanztag in der Neunkirchener Mehrzweckhalle.

Über 200 Tänzerinnen und Tänzer tummelten sich in Neunkirchen auf der Tanzfläche und folgten den Anweisungen des Callers. Foto: Foto: Karsten Schäfer



Ihre Leidenschaft für die ursprünglich aus den USA stammende Art, das Tanzbein zu schwingen, hat sie vor mehr als 20 Jahren entdeckt. Damals probierte sie es aus und hatte prompt Spaß. Dennoch blieb sie zunächst nicht dabei. Erst einige Jahre später erinnerte sie sich daran, dass ihr diese Art der Bewegung zu früherer Zeit Freude bereitete. Sie suchte den Wiedereinstieg – und wurde schnell fündig.

Heute ist Wallerer President (der Name der Position ist aus dem Englischen übernommen) des Shillelaghs Erlangen Square Dance Club, einer von mehreren Erlanger Square Dance Vereinen. Für Wallerer ist das ein Amt, das sie mit Freunde erfüllt, das ist ihr anzumerken.

Doch was ist Square Dance für sie eigentlich? Wallerer beschreibt: "Square Dance ist ein sehr abwechslungsreicher Tanz. Es ist eine gute Mischung aus Spaß und Bewegung, aber auch Konzentration und voller geistiger Aufmerksamkeit."

Die Geschichte des Square Dance ist lang. Seine Ursprünge hat der Volkstanz in den USA, dort hat er sich in den vergangenen Jahrhunderten aus verschiedenen Tänzen europäischer Einwanderer entwickelt. Seinen Namen trägt er deshalb, weil sich die Tänzer in der Grundformation zu einem gedachten Quadrat (Englisch: "square") aufstellen. Ein "Caller", also eine Art Ansager, spricht dann während des Tanzes live per Mikrofon ein, welche Figur die Damen und Herren auf dem Parkett tanzen sollen. "Musikalisch ist dabei fast jede Stilrichtung erlaubt, solange der Takt passt", sagt Alexander Wallerer, der seit 23 Jahren Caller ist.

Dabei umfasst allein das Grundprogramm rund 70 verschiedene Figuren, insgesamt gibt es um die 900. Eine Herausforderung für Tänzer und Caller gleichermaßen: "In den höheren Levels sprechen deshalb einige von Schachspiel mit lebenden Menschen", erzählt Anke Wallerer lachend. Mit einem Klischee, das dem Square Dance immer wieder begegnet, räumt sie an dieser Stelle auf: "Mit diesem Country-Stil, bei dem nebenbei auch jede Menge Alkohol getrunken wird, hat unser Tanz nichts zu tun."

An jenem Samstag, an dem Wallerer das alles erzählt, sind mehr als 200 Tänzerinnen und Tänzer in die Halle in Neunkirchen am Brand gekommen. Die meisten davon aus der Region, doch einige auch von anderswo – sogar aus Tschechien und Österreich sind begeisterte Tänzer angereist. Wallerer sagt dazu: "Unter den Tänzern herrscht eine super Stimmung. Wir duzen uns grundsätzlich, und haben an unserem gemeinsamen Hobby Spaß. Auf diesem Wege sind schon viele Freundschaften entstanden", sagt Wallerer und ergänzt: "Nicht selten ist Square Dance auch einfach gelebte Völkerverständigung."

Eine Regel dürfte dazu beitragen, dass es zwischen den Square Dance-Fans so harmonisch zugeht: Es werden keine Turniere oder Wettbewerbe getanzt, der Spaß steht im Vordergrund. Und das über den ganzen Globus einheitlich. Denn die Figuren sind standardisiert, weltweit identisch. "Wer sie einmal lernt, kann überall auf der Welt in seiner Schwierigkeitsstufe tanzen", erklärt Wallerer.

Der Spaß und die Freundschaft stehen auch für Daniela Leßmann und ihren 16-jährigen Sohn Maximilian im Vordergrund. Die beiden sind Teil einer echten "Square Dance-Familie" — schon Daniela Leßmanns Mutter übte den Tanz Anfang der 1970er Jahre aus. Leßmann übernahm das Hobby, ihr Sohn Maximilian folgte vor rund zwei Jahren: "Ich wurde einfach mal mitgenommen. Anfangs fand ich es merkwürdig, doch dann hat es mir schnell Spaß gemacht", erinnert sich der 16-Jährige.

Ein Umstand gefällt den Leßmanns beim Square Dance besonders gut: "Hier steht allein der Mensch im Vordergrund. Der Anwalt oder der Doktor bleiben zu Hause", sagen sie.

Den Tänzerinnen und Tänzern, aber auch den Callern, die an jenem Samstag in der Neunkirchener Halle ihrer Leidenschaft nachgehen, ist die Freude an ihrem Tun anzumerken. Anke Wallerer beobachtet sie kurz, holt tief Luft und sagt schließlich entschlossen: "Wer einmal Feuer gefangen hat, den lässt der Square Dance nicht mehr los."

