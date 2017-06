Nicht erschrecken! Heute Sirenen-Alarm auf dem "Berch"

ERLANGEN - Ab Donnerstag geht es in Erlangen wieder für zwölf Tage lang rund, wenn es heißt: Der "Berch" ruft. Die Stadt hat die Sicherheitsvorkehrungen für die Bergkirchweih noch einmal verstärkt. Am ersten Tag wird neben Böllerschüssen auch ein Sirenen-Probealarm mit Testdurchsage zu hören sein.

Auch dieses Jahr werden wieder viele Besucher zur Erlanger Bergkirchweih erwartet. Die Stadt hat die Sicherheitsvorkehrungen deshalb noch einmal verstärkt. © Bernd Böhner



Am Donnerstag um 17 Uhr sticht Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) das erste Fass auf der Erlanger Bergkirchweih an (zu Verfolgen in unserem Live-Blog). Er läutet damit die "fünfte Jahreszeit" in der Hugenottenstadt ein. Zuvor werden Böllerschüsse den Beginn des Festes verkünden.

Wegen der "abstrakten Bedrohungslage" seien die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt worden, sagte ein Sprecher im Erlanger Rathaus. Am zentralen Zugang und einem weiteren Eingang gibt es erstmals Zufahrtssperren. Es müsse auch mit Taschen- und Personenkontrollen gerechnet werden. Die Stadt gab die Empfehlung aus, Taschen, Rucksäcke und Körbe "möglichst zu Hause zu lassen".

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Beschwerden, Unwetterwarnungen und Durchsagen seien nicht auf dem gesamten Bergkirchweihgelände zu hören. Als Reaktion wurden in diesem Jahr "deutlich mehr" Warnanlagen aufgebaut. Ob sich die Aufrüstung gelohnt hat, soll ein Sirenen-Probealarm mit Testdurchsage gleich am Eröffnungsabend zeigen.

Wenn das Wetter mitspielt, rechnet die Stadt bis 12. Juni mit mehr als einer Million Gästen. Die 1755 erstmals abgehaltene Bergkirchweih findet heuer im 262. Jahr statt.