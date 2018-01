Nicht nur für Nerds: Die Spielegruppe in Erlangen

"Jeder kann vorbeikommen": Immer donnerstags wird im E-Werk gespielt

ERLANGEN - Donnerstags geht es hoch her in den Gruppenräumen des E-Werks: Bei den Treffen in den Tagungsräumen werden nicht nur die Spiele-Klassiker ausgepackt. In unserer Serie zu den Aktivitäten im Kulturzentrum an der Fuchsenwiese stellen wir diesmal die Spielegruppe vor.

Jede Altersklasse ist bei den Spielfreudigen vertreten: Am Donnerstag treffen sich bis zu 35 Personen bei der E-Werk-Spielegruppe. © Foto: Wolfgang Sembritzki



Eine Runde "Mensch ärgere Dich nicht"? Eine Partie Schach? Das ist ja alles schön und gut, jedoch – zugegebenermaßen – auch überholt. Schnell denkt man bei diesen altehrwürdigen Spielen an den mitunter langweiligen Zeitvertreib in sehr beschaulicher Runde oder ein durchweg verschwiegenes Duell, das Emotionslosigkeit suggeriert. Wo ist die Action? Die Leidenschaft? Eine mögliche Antwort darauf lautet: im E-Werk.

Denn hier wird das Spielfeld nicht immer traditionell bestückt. "Beliebt sind derzeit sogenannte ,kooperative Spiele‘", verrät Gruppendelegierter Michael Döbrönti. In diesem Fall kämpfen die Teilnehmer nicht gegeneinander, sondern schließen sich zu einer Allianz zusammen, die die Aufgaben des Spiels zusammen bearbeitet. Somit freut sich nicht ein Glücklicher am Ende der Runde, denn "die Akteure gewinnen und verlieren gemeinsam".

Das Miteinander macht es also aus. Allerdings gilt das nicht nur für die kooperativen Spiele, vielmehr ist es eine realitätsgetreue Beschreibung der gesamten Truppe. Denn ob Student, Werktätiger oder Rentner: Jede Altersklasse ist bei den Spielfreudigen vertreten. Und auch willkommen: "Jeder kann bei uns vorbeikommen und mit uns spielen", wirbt Döbrönti. Schließlich sei es eine offene Gruppe, deren Zulauf beträchtlich ist.

An den Abenden kommen im Schnitt etwa 25 bis 35 Personen zusammen, um gemeinsam Karten zu legen oder die Würfel rollen zu lassen. Da spielt es auch keine Rolle, ob das Regelwerk unbekannt ist. Laut Döbrönti sei immer jemand zugegen, der mit den Gesetzmäßigkeiten der Spiele vertraut ist.

Das ist teilweise auch dringend nötig. Zu leicht kann es etwa bei Rollenspielen vorkommen, dass man den Überblick im Geschehen verliert. "Spielend ein anderer sein" lautet hier das Motto, die Teilnehmer sind alle Protagonisten des Szenarios. Gemeinsam erarbeiten sie eine Geschichte, die entweder ihrer Fantasie entstammt oder in Drehbüchern vorgegeben ist. Die Genres reichen dabei vom Krimi bis hin zum übernatürlichen Setting, hin und wieder überschneiden sie sich auch. Daher sollte also Papier und Stift bereitliegen, bevor die Runde beginnt.

Wer mitmachen möchte, aber noch unerfahren ist, sei trotzdem herzlich eingeladen. Die Rollenspielergruppe ist zwar ein eingespieltes Team, aber natürlich offen für Neueinsteiger: "Bei uns ist jeder willkommen. Es wird gewürfelt, gelacht und manchmal sogar genascht", scherzt ein Mitglied. Also essen, während man sich in einer anderen Welt befindet. Das ist einen Versuch wert, oder nicht?

Die Spielegruppe trifft sich immer donnerstags ab 19 Uhr in den Gruppenräumen des E-Werks. Weitere Infos unter www.e-werk.de

WOLFGANG SEMBRITZKI