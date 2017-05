Nobelkarossen im Landkreis im Visier der Diebe

Mehrere PKW-Aufbrüche in ERH - vor 1 Stunde

ERLANGEN-LAND - In den vergangenen Tagen kam es in Mittelfranken vermehrt zu Aufbrüchen von Pkw. Nach den erst jüngst berichteten Fällen im Landkreis Fürth nun auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Das Polizeipräsidium registrierte bisher 18 Pkw-Aufbrüche. Davon fünf in der Nacht zum Samstag in Langenzenn, fünf von Sonntag auf Montag in Eckental, Ortsteil Eckenhaid, und acht in Höchstadt / Aisch, die erst am Dienstag früh bekannt wurden .

Die noch unbekannten Täter gingen hauptsächlich neuere Modelle der Marke BMW, aber auch Mercedes und Volkswagen an. Sie hatten es insbesondere auf die fest in den Pkw verbauten Navigationssysteme abgesehen und vereinzelt auch auf deren Lenkräder samt Airbags.

Die Fälle haben gemein, dass die Fahrzeuge überwiegend auf öffentlichem Verkehrsgrund und in den jeweiligen Gemeinden nicht weit voneinander entfernt standen. Außerdem schlugen die Täter zumeist eine Seitenscheibe (Dreiecksfenster) ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen.

Die Schäden und der Wert der Beute belaufen sich nach ersten, vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf weit über 50 000 Euro. Hinweise unter (09 11) 21 12 33 33 werden erbeten.

en