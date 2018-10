Noch sind Erlanger Sturmschäden nicht beseitigt

ERLANGEN - Knapp drei Wochen ist es her, dass das Sturmtief "Fabienne" auch in Erlangen zahlreiche Schäden verursachte. Diese sind aber noch lange nicht alle beseitigt.

„Fabienne“ hat in Erlangen zahlreiche Schäden verursacht. Auch im Landkreis (wie auf unserem Bild aus Möhrendorf) hinterließ der Sturm sichtbare Spuren. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Wie die Stadt Erlangen mitteilt, ist die Abteilung Stadtgrün nach wie vor intensiv mit den Aufräumarbeiten im innerstädtischen Bereich und im Stadtforst beschäftigt. Seit der Sturmnacht gingen bei der Stadt mehr als 120 Meldungen zu gefährlichen Situationen durch abgebrochene Äste und umgeknickte Bäume ein.

Die Schwerpunkte der Schäden liegen in Dechsendorf, Erlangen-Nord und in Teilen des südlichen Stadtgebietes. Die Gefahrenbereiche an Wegen und Straßen wurden geräumt, nun laufen Aufräumarbeiten in öffentlichen Anlagen sowie bei privaten Anwesen.

"Die Abteilung Stadtgrün arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Ast- und Baumreste", sagt Marcus Redel, Leiter des städtischen Betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung. Die Arbeiten würden sich aber noch mindestens zwei Wochen hinziehen. Sowohl im innerstädtischen Bereich als auch im Forst müsse zum Teil mit schwerem Gerät geräumt werden.

Zudem gingen noch immer Meldungen zu abgerissenen Ästen und Kronenteilen ein. Redel bittet um Verständnis, dass die Beseitigung der Schäden noch andauert.

