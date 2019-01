Notbremsung in Erlangen: Busfahrer während der Fahrt angegriffen

ERLANGEN - Als sich ein 66-Jähriger am Freitagabend allein in einem Bus in Erlangen aufhielt, bat er den Fahrer darum, ihn bis nach Hause zu fahren. Dieser lehnte jedoch ab, was den 66-Jährigen dazu animierte, ihn während der Fahrt mit Schlägen zu traktieren.

Mit seiner Faust schlug der 66-Jährige dem Busfahrer mehrfach ins Gesicht, während dieser am Steuer eines Linienbusses Richtung Sieglitzhof saß. Der Fahrer hatte daraufhin keine andere Möglichkeit, als eine Notbremsung einzuleiten, die jedoch laut Polizei ohne Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer verlief.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, musste sich der Fahrer mit einem Fußtritt gegen den Angreifer verteidigen.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann bereits zuvor mehrere Frauen an den Arcaden belästigt und einen hilfsbereiten Mann angegriffen. Als die Polizei den Angreifer festnehmen wollte, äußerte dieser, dass er verfolgt werde, Polizisten auf ihn geschossen hätten und er den Busfahrer lediglich aus Angst angegriffen hätte. Um weitere Übergriffe zu vermeiden, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

