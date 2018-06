Noten und Rhythmen an allen Ecken und Enden in Erlangen

Zehn Musik-Ensembles an zehn Standorten: "Fête de la Musique" bringt die Erlanger Altstadt zum Klingen - 20.06.2018 06:00 Uhr

ERLANGEN - Großes Musikfest: Die "Fête de la Musique" findet am Donnerstag, 21. Juni, an diversen Orten in der Erlanger Innenstadt statt.

Das Wetter stimmte, und die Musik sowieso: Bei der ersten „Fête de la Musique“ im vergangenen Jahr fanden einige Konzerte auch spontan im Freien statt (wie hier in der Hauptstraße mit „Nobutthefrog“). © Klaus-Dieter Schreiter



Seit 36 Jahren feiert ganz Frankreich pünktlich zum Sommeranfang die "Fête de la Musique". Mittlerweile hat das musikalische Stadtfest auch in vielen anderen Ländern Nachahmer gefunden und ist im letzten Jahr auch in Erlangen angekommen.

Am Donnerstag, 21. Juni, wird sich die Hugenottenstadt also zum zweiten Mal in eine große musikalische Bühne verwandeln: An zehn verschiedenen Spielorten werden zehn deutsch-französische Konzerte präsentiert.

Rap in der Hauptstraße

Insgesamt treten zehn Bands auf, darunter befinden sich sieben französische Formationen: Ab 17 Uhr spielt die Rockband "Julien m’a dit" im Coworkingspace Kreativlabor in der Schiffstraße 7. Zeitgleich kann man sich im Papierladen (Wasserturmstraße 14) Chansons von "PP Danzin" aus Nouvelle-Aquitaine, der Partnerregion Mittelfrankens, anhören. Ab 18 Uhr präsentiert "Syrano" bei Bongartz in der Hauptstraße 56 Rap-Songs. Bei Spitz Maßdesign (Mittlere Schulstraße 2) tritt ebenfalls um diese Zeit die Rock-Formation "Pas vu pas pris" auf.

Ab 19 Uhr erklingen dann im Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz 9) Balkanklänge von "Akan Khelen" aus der Partnerregion Nouvelle-Aquitaine. In der Kulisse (Theaterstraße 8) heizen um diese Zeit "The Rockin’ Lafayettes" ein.

Chansons aus Rennes

Ab 20 Uhr tritt im E-Werk-Garten (Fuchsenwiese 1) "La Petite semaine" mit Chansons aus Erlangens Partnerstadt Rennes auf. Im Kanapee (Neue Straße 20) spielt ebenfalls ab 20 Uhr "Bülbül Manush". Chansons von "Monsieur Roux" aus Rennes erklingen dann ab 21 Uhr im Gummi Wörner (Hauptstraße 90). Im Glüxrausch (Hauptstraße 103) spielen ab 21 Uhr "The Truffauts". Den Abschluss bilden dann ab 22 Uhr die Afterparty im Gummi Wörner und ab 23 Uhr die After-Afterparty im Zirkel (Hauptstraße 105) jeweils mit DJ "Champaluxx & Baxley".

Informationen zum umfangreichen Programm gibt es am 21. Juni bereits ab 15 Uhr bei einem Infostand am Hugenottenplatz, wo ebenfalls die eine oder andere Überraschung wartet.

Einstimmen kann man sich in die "Fête de la Musique" bereits am Mittwoch, 20. Juni, auf Radio Z (95.8 MHz) mit einer zweistündigen Spezialausgabe der Sendung "Francophonies" (19 bis 21 Uhr).

Organisiert wird die "Fête de la Musique" vom deutsch-französischen Institut Erlangen und der Stadt Erlangen mit Unterstützung durch das Novotel Erlangen, den Bezirk Mittelfranken und die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach.

www.tiny.cc/feteER

