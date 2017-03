Notruf für vergewaltigte Frauen ist wichtige Anlaufstelle

ERLANGEN - Seit 30 Jahren gibt es in Erlangen den Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen. 13.000 Beratungen hat er seit 1993 durchgeführt. Mit einer Ausstellung und weiteren Veranstaltungen macht der Verein jetzt auf sein Jubiläum aufmerksam.

Sexualisierte Gewalt hinterlässt nicht nur körperliche Blessuren, unter den seelischen Folgen leiden Frauen lange Zeit. © dpa



Der Tag für die Eröffnung der Ausstellung "Die Hälfte des Himmels – 55 Frauen und Du" (19.30 Uhr in der Galerie Hinz und Kunst, Schiffstraße 7) ist mit Bedacht gewählt. Es ist der internationale Frauentag, der 8. März, ein Tag für die Rechte der Frauen, entstanden 1909 aus dem Kampf für die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und nicht zuletzt für die Emanzipation von Arbeiterinnen. Heute scheinen viele der Ziele von damals erreicht. Und doch: Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass längst nicht alles erreicht ist – auch hierzulande.

Die Notwendigkeit eines Notrufs für vergewaltigte Mädchen und Frauen führt dies auf besonders drastische Weise vor Augen. Seit 1993 fanden in Erlangen 13.000 Beratungen statt. Eine hohe Zahl, die in krassem Widerspruch zu der Annahme steht, dass sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen immer nur andernorts stattfinden, an fremden Orten, begangen von fremden Männern.

Von Grapschen bis hin zur Vergewaltigung, auch sexueller Missbrauch von Kindern — darüber, so meint man, weiß man heute alles. "Das Thema ist bekannt und dann doch wieder nicht", sagt Claudia Siegritz, eine der beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Gründungsmitglied des Erlanger Notrufs. Den Satz "Das hätte ich ja nie gedacht, dass das bei uns passiert" hat sie schon oft gehört. "Jeder sagt, er weiß alles darüber, dabei gehen aber alle davon aus, dass es immer jemand anderes ist, dass es einen selbst nicht betrifft und nicht im eigenen Umfeld geschieht."

Seit der Gründung des Notrufs vor 30 Jahren haben Claudia Siegritz und ihre Kollegin Birgit Hartwig immer wieder feststellen müssen, dass eines nicht selbstverständlich ist: die Unantastbarkeit des Körpers von Frauen. Bis heute hält sich das, was Claudia Siegritz "allgegenwärtige Mythen" nennt: Dass Frauen sich nicht wundern müssen, dass sie begrapscht oder im Extremfall sogar vergewaltigt werden, wenn sie leicht bekleidet, also "aufreizend" herumlaufen. Dass sie selber schuld sind, wenn sie nachts einen Mann in ihre Wohnung mitnehmen, um noch ein Glas zu trinken. Oder dass sie es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn Männer Grenzen überschreiten, sobald eine Frau zu viel getrunken hat.

An die Beratungsstelle wenden sich Mädchen und Frauen aller Altersgruppen, die meisten kommen allein, manche in Begleitung der Mutter, einer Freundin, einer Lehrerin oder auch schon mal des Ehemanns. "Junge Männer möchten verstehen, was mit ihrer Frau oder Freundin passiert, auf welche Weise sich das Erlebnis eines früheren sexuellen Missbrauchs auswirkt, wie sie ihr helfen können", erklärt Claudia Siegritz. Schwerpunkt in den Beratungsgesprächen — bei etwa zwei Dritteln — ist sexueller Missbrauch in der Kindheit. .

"Frauen müssen uns aber ihre Gewaltgeschichte nicht erzählen", können die beiden Sozialpädagoginnen beruhigen. Denn vor allem gehe es ums Hier und Jetzt.

Darum, ob die Frau beispielsweise eine Psychotherapie braucht. Bei einer aktuellen Vergewaltigung wiederum erfährt die Frau, was die Folge ist, wenn sie die Tat bei der Polizei anzeigt.

