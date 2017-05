Nun hat auch Erlangen seine Mitfahrbänke

Nun wurde die neue Art des Trampens offiziell eingeweiht - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Nun hat auch Erlangen seine "Mitfahrbänke". Zwei sind bereits aufgestellt, ein Standort für eine dritte wird noch gesucht.

VR-Bank-Vorstand Hans-Peter Lechner (l.), Planungsreferent Josef Weber, OB Florian Janik und Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek haben sichtlich Spaß bei der Einweihung der neuen Mitfahrbank an der Bayreuther Straße. © Klaus-Dieter Schreiter



VR-Bank-Vorstand Hans-Peter Lechner (l.), Planungsreferent Josef Weber, OB Florian Janik und Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek haben sichtlich Spaß bei der Einweihung der neuen Mitfahrbank an der Bayreuther Straße. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Man braucht kein Schild hoch zu halten auf dem steht wohin man trampen möchte, man setzt sich einfach auf die blaue Bank als Zeichen dafür, dass man auf eine Mitfahrgelegenheit wartet. Eine solch strahlend blaue Sitzgelegenheit aus Stahl steht seit kurzem neben der Schwabachbrücke in der Bayreuther Straße, eine zweite steht in der Burgbergstraße nahe der Einmündung Platenstraße.

Wem der Weg von dort zur Bushaltestelle zu weit ist, der setzt sich auf die Bank und kann dann von einem freundlichen Autofahrer mit in die Innenstadt genommen werden. Und wer seinen Einkauf nicht bis in die Platenstraße schleppen möchte, der wartet auf der blauen Bank an der Bayreuther Straße auf eine Mitfahrgelegenheit.

Die Mitfahrbank ist allerdings keine Erlanger Erfindung. Seit mehr als zwei Jahren gibt es diese neumodische Art des Trampens schon in der Eifel. Und in Buckenhof, Bräuningshof und Bubenreuth gibt es sie auch schon.

Die Stadt hat diese Idee gemeinsam mit der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach aufgegriffen. Drei jeweils rund 700 Euro teure Sitzgelegenheiten hat das Bankhaus gespendet.

Vorstand Hans-Peter Lechner, Oberbürgermeister Florian Janik, Planungsreferent Josef Weber und Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek haben zwei davon nun offiziell eingeweiht.

Die Mitfahrbank sei auch prima dafür geeignet, um Menschen zusammen zu bringen, meinte Weber beim Probesitzen. Für den Oberbürgermeister ist es wichtig, dass auch ältere Menschen den Erlanger Burgberg so besser erreichen können. Die Stadt appelliert an die mitnahmewilligen Autofahrer, keine Kinder ohne Begleitung einsteigen zu lassen.

Autofahrer brauchen für eine solche private Mitnahme im Übrigen keine zusätzliche Versicherung, die Haftpflichtversicherung deckt das ab. Nun wird noch ein Standort für eine dritte Bank gesucht. Die Leser der Erlanger Nachrichten dürfen dafür Vorschläge machen, das Referat für Planen und Bauen wird dann entscheiden, wo die dritte Mitfahrbank am sinnvollsten aufgestellt werden kann.

kds