Obdachlose suchen in kalter Jahreszeit Schutz

Doch noch muss in Erlangen keiner draußen schlafen

ERLANGEN - Die Tage und vor allem Nächte werden kälter. Das spüren vor allem Wohnungslose, die in Hilfseinrichtungen ein warmes Plätzchen suchen. Auch in Erlangen nimmt die Zahl der Obdachlosen zu, doch (noch) muss keiner auf der Straße schlafen.

18 Schlafplätze gibt es in der ehemaligen Gaststätte "Fischhäusla", vor allem aber stehen Nicht-Sesshaften Betten im Übernachtungsheim Wöhrmühle zur Verfügung.. © Harald Sippel



Seit einer Woche sind alle Plätze in den Räumen des Obdachlosenhilfevereins in der Dechsendorfer Straße besetzt: "Bei den Temperaturen kann keiner draußen schlafen", sagt Mitarbeiter Thomas Sollinger. 18 Plätze hält die Initiative in einem ungewöhnlichen Projekt ausschließlich für Zuwanderer aus Osteuropa in dem ehemaligen Gasthaus "Fischhäusla" bereit, doch der Bedarf, sagt Sollinger, sei in der kalten Jahreszeit viel größer.

Es sind hauptsächlich Roma, die in der früheren Gaststätte ein warmes Plätzchen finden, also Durchreisende wie Straßenmusiker, Pantomime und sogenannte Demutsbettler. Auch im Übernachtungsheim Wöhrmühle finden Nicht-Sesshafte ein Bett zum Schlafen und ein Abendessen. Hier liegt die städtische Zuständigkeit bei der Abteilung Grundsicherung im Alter und andere soziale Hilfen.

Für Obdachlose ist die Abteilung Wohnungswesen im Sozialamt zuständig. Derzeit leben in Erlangen 329 Personen in Obdachlosenunterkünften, die Stadt hat 209 Einrichtungen, auch Verfügungswohnungen genannt.

Wichtige Präventionsarbeit

"Die Zahl der Wohnungssuchenden steigt seit einigen Monaten wieder an", sagt Abteilungsleiter Robert Hatzold. "Wohnen ist in der Stadt das zentrale Thema". Die große Nachfrage sowohl an sozialem Wohnraum als auch an Verfügungswohnungen stellt die Stadt vor große Probleme: "Bisher konnten wir zwar jedem Wohnungslosen helfen, bei uns muss niemand auf der Straße schlafen; aber es ist alles auf Kante genäht." Immer häufiger stünden Betroffene, etwa nach einer Trennung oder einer Haftentlassung, im Rathaus und würden sagen: "Ich bin obdachlos und brauche eine Wohnung". Da sei schnelle Hilfe gefragt.

Den Beschäftigten ist es wichtig, dass es gar nicht erst so weit kommt. "Ein Schwerpunkt ist bei uns die Prävention", erläutert Hatzold. Droht etwa durch Mietrückstände eine Zwangsräumung, bietet der Sozialpädagogische Dienst unter anderem auch eine Schuldnerberatung an.

SHARON CHAFFIN