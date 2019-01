Oberpfälzer lügt bei Kontrolle bei auf A3 bei Erlangen

ERLANGEN - Ein 33-jähriger Oberpfälzer hat die polizeiliche Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union unterschätzt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 zwischen Tennenlohe und Nürnberg-Nord wurde er von der Polizei eines Besseren belehrt.

Der Fitnesstrainer wurde auf der A3 zwischen Tennenlohe und Nürnberg-Nord von einer Streife der Erlanger Verkehrspolizei kontrolliert. Er war mit einem geliehenen Auto unterwegs und konnte den Beamten keinen Führerschein vorweisen.

Den habe er vor zehn Jahren in Tschechien gemacht, als er dort einige Zeit gelebt hatte, aber er habe ihn gerade verlegt, führte der Mann zu seiner Entschuldigung an. Diese Lüge hatte allerdings so "kurze Beine", dass sie schnell eingeholt wurde.

Ein kurzes Telefonat mit dem gemeinsamen Polizeizentrum ergab, dass weder die eine noch die andere Behauptung der Wahrheit entsprach. Der 33-Jährige war nie in Tschechien angemeldet gewesen und hatte dort auch nie eine Fahrerlaubnis erworben, so die Auskunft. Um eine Erkenntnis und eine Strafanzeige reicher musste der 33-jährige Mann seine weitere Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisieren.

