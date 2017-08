Mehrere Feste an einem einzigen Sonntag: Zahlreiche Besucher strömten am Sonntag in die Erlanger Innenstadt, um bei strahlendem Sonnenschein Marktplatzfest und Kunsthandwerkermarkt, verkaufsoffenen Sonntag und den traditionellen Augustmarkt zu genießen. Bereits am Morgen besuchten hunderte Menschen den Gottesdienst unter freiem Himmel und der gute Zuspruch hielt die nächsten Stunden weiter an - der Ferien- und Urlaubszeit völlig zum Trotz.