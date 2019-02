ÖDP-Politikerin Grille tritt aus Stadtrat aus

ÖDP-Politikerin Barbara Grille will Ende Februar nach über 17 Jahren aus dem Erlanger Stadtrat austreten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Überraschender Rückzug aus dem Erlanger Stadtrat: ÖDP-Politikerin Barbara Grille, 47, will bis Ende Februar 2019 aus ihren Ämtern zurücktreten.

Nach 17 Jahren ist erstmal Pause: Barbara Grille (2.v.l.) von der ÖDP. Foto: ÖDP



Es ist ein überraschender Rückzug nach über 17 Jahren engagierter Arbeit in der Lokalpolitik: Barbara Grille hat am Freitagmorgen ein Schreiben an den Oberbürgermeister verfasst, in dem sie kurz und knapp mitteilt, Ende Februar 2019 aus dem Erlanger Stadtrat auszutreten. Dort hatte sie bis zuletzt ein Mandat, war zudem Mitglied im Ältestenrat sowie im Sozial- und Gesundheitsausschuss, im Seniorenbeirat, dem Ausländer- und Integrationsbeirat.

"Die Arbeit direkt mit den Bürgern, das Einstehen für Überzeugungen, die macht mir riesengroßen Spaß", sagt Barbara Grille den Erlanger Nachrichten, aber dann gibt es ja auch noch das Leben neben dem Stadtrat. Dort ist Grille Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Ethik am Christian-Ernst-Gymnasium, sie hat drei kleine Kinder, sechs, acht und elf Jahre alt. "In mir ist schon länger der Entschluss gereift, nach all der Zeit mehr Kraft für meinen Beruf und auch für meine Familie haben zu wollen", sagt Grille. Spannend sei der Gedanke bald geworden, mal ohne Mandat, aus der Vogelperspektive, ohne Verantwortung von außen auf die Politik zu blicken, auf das Leben und die Bürger und ihre Freunden und Sorgen.

Daher nun diese Entscheidung, die für Außenstehende überraschend kommen mag: "Ich selbst aber habe mir das sehr gut überlegt. Und ich glaube, erst einmal werde ich mich sehr frei fühlen."

Dass Barbara Grille in einem Jahr oder vielleicht auch später wieder politische Verantwortung tragen möchte, schließt sie nicht aus. Vorerst aber soll ihr Ehemann Joachim Jarosch nach Einarbeitung und Übergabe ihren Platz einnehmen.

