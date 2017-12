Oh du fröhliche: Abenteuerspielplätze lockten mit Feuershows

ERLANGEN - Fast zeitgleich starteten am letzten Adventsfreitag der Weihnachtszauber des Abenteuerspielplatzes Taubenschlag in Büchenbach und die Wintersonnwendfeier auf dem Abenteuerspielplatz der Angerinitiative in der Michael-Vogel-Straße.

In Büchenbach und Erlangen war viel geboten. Bei dem ganzen Feuer konnte selbst bei kalten Wetter niemand frieren. Foto: Torsten Hanspach



Den kleinen und großen Besuchern in Büchenbach bot sich ein Markt aus weihnachtlich dekorierten Holzhütten, in denen die Jugendlichen Helfer allerlei Köstlichkeiten auf Spendenbasis anboten. Besonders begehrt waren die duftenden Crêpes, frisch gebrannte Mandeln und natürlich Bratwürste und heißer Kinderpunsch. Auf einer "offenen Bühne" im Schein eines Lagerfeuers gaben einige der zumeist jugendlichen Gäste eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Das von viel Applaus begleitete Repertoire reichte von freier Improvisation bis zu besinnlichen Weihnachtsliedern. Eine Tombola mit attraktiven Preisen und vor allem die Feuershow mit Feuerspucken bildeten den Höhepunkt der gut besuchten Veranstaltung.

Auch auf dem Abenteuerspielplatz am Anger bildete ein traditioneller Weihnachtsbrauch den Mittelpunkt: Rund um ein großes Wintersonnwendfeuer saßen Jung und Alt beisammen und sangen gemeinsam bekannte Weihnachtslieder. Die besinnliche Stimmung übertrug sich auch auf die zahlreichen Gäste anderer Kulturen, die aus dem nahegelegenen Flüchtlingswohnheim gekommen waren. Zur Stärkung gab es Chili, Kinderpunsch und Lebkuchen. Den krönenden Abschluss des Programms bildete die spektakuläre Feuershow der Gruppe "Lauffeuer", die im Lichte vieler Fackeln die großen und kleinen Zuschauer mit "brennenden Kunststücken" und meterhohen Flammen begeisterte. Einzig Schneefall und die Stimmung weißer Weihnachten hätte beide Veranstaltungen noch abrunden können.

Torsten Hanspach