Ohne Führerschein: Fahranfänger fährt gegen Mauer

Sachschaden insgesamt 6500 Euro - Junger Mann stand unter Drogen - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Seine Fahrausbildung hatte er bereits angefangen, aber der 18-jährige Fahranfänger aus Erlangen wollte wohl noch mehr üben. Seine private Fahrstunde endete jedoch mit zwei beschädigten Pkw und einer beschädigten Grundstücksmauer.

"Übung macht den Meister," dachte wohl ein 18-jähriger Erlanger, als er mit dem Auto eines Bekannten durch das Wohngebiet Büchenbach fuhr.

Als ihm jedoch im Bereich des Heckenwegs ein Radfahrer entgegenkam, versuchte der Erlanger auszuweichen. Dabei prallte er links gegen ein geparktes Fahrzeug und anschließend gegen eine Grundstücksmauer. An der Einfahrt kam das Auto schließlich zum Stehen.

Erlanger stand unter Drogen

Am geparkten Pkw und der Grundstücksmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Am geliehenen Pkw beläuft sich der Schaden auf 3000 Euro. Der Fahranfänger blieb bei dem Unfall unverletzt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der junge Erlanger stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

myl

Mail an die Redaktion