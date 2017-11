Ohne Führerschein und unter Drogen in Erlangen unterwegs

17-Jähriger war mit dem Auto seiner Eltern unterwegs - vor 14 Minuten

ERLANGEN - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss hat ein 17-Jähriger das Auto seiner Eltern gefahren. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Dienstagnacht gegen 3.30 Uhr wurde der Jugendliche bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Innenstadt von der Polizei entdeckt. Auf das Verlangen der Beamten hin den Führerschein vorzuzeigen, entgegnete der Jugendliche, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Auto seiner Eltern ist. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Stattdessen musste er die Beamten zur Wache begleiten, um dort an die Erziehungsberechtigten übergeben zu werden. Bei der Abarbeitung des Vorgangs wurden bei dem jungen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff "THC". Der Jugendliche musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Erst dann wurde er an seine Eltern überstellt.

