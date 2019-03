Ohne Leidenschaft: Volleyballer des TV Erlangen steigen ab

Zwei Spiele vor Schluss besteht in der Landesliga Nord-West keine Hoffnung mehr - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Volleyballer des TV 48 Erlangen sind abgestiegen. Bereits zwei Spiele vor Schluss besteht in der Landesliga Nord-West keine Hoffnung mehr. Trainer und Spieler sind frustriert. Es fehlte an Willenskraft und Leidenschaft. Ein schlimmeres Urteil kann es im Sport kaum geben.

Es war der vorerst letzte Heimspieltag in der Landesliga: Nach der Niederlage gegen Dinkelsbühl (dunkle Trikots) ist der Abstieg des TV 48 Erlangen so gut wie sicher. Das liegt vor allem am harmlosen Angriff. © Fotos: Giulia Iannicelli



Es war der vorerst letzte Heimspieltag in der Landesliga: Nach der Niederlage gegen Dinkelsbühl (dunkle Trikots) ist der Abstieg des TV 48 Erlangen so gut wie sicher. Das liegt vor allem am harmlosen Angriff. Foto: Fotos: Giulia Iannicelli



Verlieren, sagt Tino Zepeck, ist kein Problem, wenn der Gegner deutlich besser ist. Zehnmal hat er mit seiner Mannschaft in dieser Saison verloren. Doch meistens waren die Gegner nicht besser. Sie waren nur williger. "Hilflos" kam sich der 22-Jährige manchmal vor in einem Team, dem es in dieser Runde an Emotion und Leidenschaft mangelte. "Es ist ärgerlich, weil es an Siegeswille fehlte, aber auch an positiven Erfahrungen." Am Ende führte das zum Abstieg. "Erbärmlich" nennt es Tino Zepeck. "Es ist schockierend, wie wenig Punkte wir geholt haben. Es war eine verkorkste Saison."

Etwas anderes kann auch der Trainer nicht behaupten. Andreas Metzner ist ebenfalls enttäuscht. Vor zwei Jahren war er zum Turnverein gewechselt, um die Herren-Mannschaft in die Bayernliga zu führen. Nun muss das Team nächste Saison in der Bezirksliga antreten. Nach einer Saison, in der in 14 Spielen nur vier Siege gelangen. Am Sonntag gab es ein 0:3 (20:25, 22:25, 21:25) gegen den TSV Dinkelsbühl sowie ein 3:2 (25:17, 23:25, 23:25, 29:27, 15:11) gegen den TSV Stein.

Die fehlende Durchschlagskraft im Angriff ist schon die gesamte Saison ein Riesenproblem. "Es gab eigentlich keinen Grund, warum wir verlieren", sagt Zepeck. "Die Gegner waren nicht besser. Doch meine Mitspieler waren nicht so Ball-geil wie sie." Andreas Metzner sieht es genauso.

„Es war eine verkorkste Saison“: Tino Zepeck (2. von links) hatte in Erlangen wenig Grund zum Jubeln.



„Es war eine verkorkste Saison“: Tino Zepeck (2. von links) hatte in Erlangen wenig Grund zum Jubeln.



Manche Spieler, glaubt der Coach, sehen Volleyball als "sportliche Herausforderung", halten aber dennoch einen "Sicherheitsabstand" zum Sport, "es ist ein gespieltes Understatement". Für Zepeck war das auch der größte Unterschied zu seinen bisherigen Mannschaften. "Dort gab es mehr Ambitionen, es steckte mehr Ehrgeiz im Charakter und der Einstellung der Spieler."

"Alles hinzuwerfen, ist nicht meine Mentalität"

Wie es mit dem Herren-Team in Erlangen weitergeht, ist ungewiss. Metzner möchte seine Entscheidung, weiter beim Turnverein zu bleiben, "personenabhängig" machen. Im Hinterkopf sieht er die Chance auf einen Umbruch, auf zwei Fortschritte nach einem Rückschritt in die Bezirksliga. Einen neuen Spielmacher hat er bereits im Blick. "Alles hinzuwerfen, ist nicht meine Mentalität. Ich bin eher jemand, der beißt."

Zwei Partien sind es noch, die (bereits verlorene) Landesliga-Saison ist erst am 23. März vorbei. Ob Tino Zepeck danach noch Erlanger Volleyballer ist, wird sich zeigen. "An den Gedanken, in der Bezirksliga zu spielen, müsste ich mich erst gewöhnen", sagt er. Damit dürfte er nicht alleine sein.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail