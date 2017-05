Eingepfercht in viel zu kleinen Transportboxen und voll mit Kot mussten die Einsatzkräfte die Hundewelpen in dem Kombi vorfinden. Die Angst war den Hunden anzusehen. Der Fahrer, ein tschechischer Tierarzt, wollte die Tiere nach Belgien bringen. Weder Papiere noch Impfungen konnte er vorzeigen. Das Nürnberger Tierheim hat sich der Sache sofort angenommen und kümmert sich darum, die Vierbeiner so schnell wie möglich aufzupäppeln. © Tierheim Nürnberg