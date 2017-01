Ohne Winterreifen bei Schnee auf der A3 unterwegs

Mann wird bei Unfall leicht verletzt - Glatte und rutschige Fahrbahn - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Gleich zwei Unfälle beschäftigten in der Nacht auf Sonntag die Erlanger Verkehrspolizei. Auf den schneebedeckten Fahrbahnen der A3 und der A73 kamen zwei Autos von der Straße ab - in einem Fall hatte der Wagen nicht einmal Winterreifen.

Der erste Unfall passierte gegen 22.30 Uhr am Samstagabend nahe Baiersdorf auf der A73. In einer Linkskurve verlor ein 32-Jähriger die Kontrolle über sein Auto auf der schneebedeckten Autobahn. Sein Wagen kam gegen die Außenschutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn und schluf noch in der Mittelleitplanke ein. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Forchheim. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den Schutzplanken beläuft sich auf dieselbe Summe.

Alle Polizeimeldungen des Tages finden Sie hier.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr landete ein Auto auf der A3 nahe des Parkplatzes "Weißer Graben" im Straßengraben - weil der 32-jährige Fahrer keine Winterreifen aufgezogen hatte. Hier blieb der Fahrer zwar unverletzt, sein Auto musste allerdings der Pannendienst bergen. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Der Fahrer musste zudem ein Bußgeld von 120 Euro zahlen.

bb

Mail an die Redaktion