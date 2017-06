Ohnesorgs Tod erregte auch Erlangens Akademiker

Bei Trauerfeier waren über 1000 Studenten und etliche Professoren - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Als am 2. Juni 1967 der 26-jährige Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration gegen den Besuch des Staatsterrors beschuldigten persischen Herrschers Schah Reza Pahlavi in Berlin von einem Polizeibeamten erschossen wurde und sich in den Tagen danach herausstellte, dass es sich um einen polizeilichen Übergriff handelte, gab es heftige Reaktionen an den Universitäten. In Erlangen formierte sich nach einer Trauerfeier erstmals eine Großdemonstration.

Nach der Kranzniederlegung und einer kurzen Ansprache am Kollegienhaus formierte sich ein langer Trauerzug durch die Erlanger Innenstadt, an dem auch etliche Professoren teilnahmen. © Rudi Stümpel/Stadtarchiv



Nach der Kranzniederlegung und einer kurzen Ansprache am Kollegienhaus formierte sich ein langer Trauerzug durch die Erlanger Innenstadt, an dem auch etliche Professoren teilnahmen. Foto: Rudi Stümpel/Stadtarchiv



Mit weit über 1000 Studenten und etlichen Professoren war der Trauerzug durch die Erlanger Innenstadt die erste (von vielen folgenden) Demonstrationen aus dem Studentenmileu. Vorher hatte der Allgemeine Studentenausschuss (Asta) am Kollegienhaus einen Kranz niedergelegt, es gab eine kurze Trauerrede.

Dass der Tod Benno Ohnesorgs geeignet war, die Gesellschaft zu polarisieren, war seinen Todesumständen selbst geschuldet. Nach ersten Ermittlungen hatte die Polizei den Eindruck erweckt, dass es erst Notwehr war, danach wurde eine verirrte Kugel aus der Waffe des Polizeimeisters Karl-Heinz Kurras genannt – schließlich aber stellte sich heraus, dass es ein gezielter Schuss aus kurzer Distanz und von hinten in den Kopf gewesen war, die den abgedrängten und unbewaffneten Benno Ohnesorg "hingerichtet" hatte.

Sein Tod wurde zum Anlass für die immer skeptischer werdende Studentengeneration, Fragen nach der demokratischen Legitimation der gesellschaftlichen Institutionen zu stellen – allen voran die Polizei und die diese verteidigende Politik, allen voran der Berliner Senat. Dieser hatte – Regierender Bürgermeister war der später sich zum Kritiker wandelnde Heinrich Albertz – den demonstrierenden Studenten mit Schnellgerichten und einem Demonstrationsverbot gedroht, hatte davon gesprochen, man lasse "sich nicht von einer Minderheit terrorisieren".

Nachdem in den folgenden Tagen durch eine vom Berliner Generalstaatsanwalt eingesetzte Untersuchungskommission immer neue Details von Ohnesorgs gezieltem Tod ans Tageslicht brachte, riss auch die Reihe von Demonstrationen nicht mehr ab. In Berlin waren 10 000 auf der Straße, in München 7000, in Nürnberg formierte sich ebenfalls ein Trauerzug. In Erlangen kursierten erste Flugblätter, in denen der Sozialistische Hochschulbund (der SPD-nahe SHB) und der Sozialistische Studentenbund (SDS) zu Demonstrationen aufriefen, ein Augenzeuge der Berliner Vorfälle heizte mit seinem Bericht die Empörung weiter an.

3000 beim Wandertag

Am Wochenende nach Ohnesorgs Tod waren 3000 Erlanger auf den Beinen – allerdings nur zu einem Wandertag anlässlich des Stadtjubiläums. An der Uni hingegen reagierte Asta-Sprecher Dieter Czap mit starken Worten auf die immer neuen Enthüllungen und sprach von einer "politischen Pogromstimmung" und vom "ersten Totschlag von Ordnungskräften im Freien Westen". Er kündigte für den Tag von Ohnesorgs Beerdigung (in Hannover — dazu kamen 10 000 Trauernde) die Niederlegung eines Kranzes mit Trauerflor vor dem Kollegienhaus an.

Nachdem in Tageszeitungen demokratische und studentische Organisationen wie die Humanistische Union, die Jungdemokraten (mit ihrem Vorsitzenden Gerhart Baum, der später Bundesinnenminister wurde) gegen Ohnesorgs Tod protestierten, schloss sich auch der Erlanger RCDS, der Ring Christlich-Demokratischer Studenten, den Protesten an.

Es gab also eine breite Zustimmung unter den politisch aktiven Studenten zum Protest – und auch der Sechs-Tage-Krieg Israels mit seinen arabischen Nachbar, allen voran Ägypten, konnte die angerissene innenpolitische Debatte nicht zum Verstummen bringen. Als sich nach der Kranzniederlegung ein Trauerzug formierte und durch die Erlanger Innenstadt zog, waren auch etliche Professoren mit dabei.

Der Historiker Karl-Heinz Ruffmann, seit 1962 ordentlicher Professor am neu geschaffenen Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität Erlangen, wurde deutlich: "Wir sind empört über die brutale Unterdrückung demokratischer Grundrechte durch den Berliner Senat und seine Polizeiorgane. Wir erklären uns nachdrücklich mit den demonstrierenden Berliner Studenten und den Forderungen ihrer gewählten Vertreter solidarisch."

"Wir entpolitisieren nicht!"

Auf einer stark besuchten Diskussion mit den Professoren Fairy von Lilienfeld, Walther Peter Fuchs, Kurt Lenk und Erwin Wolff wurde seitens der Professoren die Klage geführt, man habe von den Protestaktionen leider erst (zu) spät erfahren – "sonst wären wir weit mehr gewesen". Und der Historiker Karl-Heinz Ruffmann verwahrte sich gegen den Vorwurf, die Professoren förderten durch Art und Inhalt ihrer Lehrveranstaltungen eine unpolitische Haltung der Studenten.

Die folgenden Jahre sollten zeigen, dass zumindest große Teile sehr wohl politisierbar waren.

Bei der Immatrikulationsfeier im Spätsommer des Jahres 1967 forderte der Rektor der Universität, Prof. Johannes Herrmann, die Studenten auf, "ihre akademische Freiheit sinnvoll zu gebrauchen". Der Asta-Vorsitzende Dieter Czap beklagte hingegen einen "eklatanten Mangel an Mitsprache" in den verkrusteten Universitäts-Strukturen und warnte vor einer weiteren Radikalisierung der Studentenschaft, wenn deren Forderungen auf die Straße getragen werden müssten, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren: Aber er sagte auch: "Für uns sind Demonstrationen kein Selbstzweck."

PETER MILLIAN