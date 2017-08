Öko-Strom für Erlangen

Im Wasserkraftwerk Werker wollen die Erlanger Stadtwerke eine Ausstellung über regenerative Energien einrichten - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Wie lang muss man auf einem Crosstrainer schwitzen, um ein Handy komplett zu laden? Und im Gegenzug: Wie viel Wasser muss die Regnitz hinunterfließen, bis der Handy-Akku voll ist? Solche und andere Fragen werden ab Herbst beantwortet — in einer Dauerausstellung, die die Erlanger Stadtwerke (ESTW) im Gebäude ihres Wasserkraftwerks Werker einrichten wollen. Die EN haben sich dort umgeschaut.

Die Regnitz im Erlanger Norden: Das Kraftwerk Werker mit dem Wasserauslauf (l.), rechts ist das Schlauchwehr zu sehen. © Harald Sippel



Die Regnitz im Erlanger Norden: Das Kraftwerk Werker mit dem Wasserauslauf (l.), rechts ist das Schlauchwehr zu sehen. Foto: Harald Sippel



Es wird ein ganz besonderer Ausstellungsraum werden. Ein Raum mit Geräuschen. Die gibt es gratis – und stetig. Sie lehren auf Anhieb gleich mal eines: Hier wird "gearbeitet". Und zwar pausenlos. Es ist eine Art Dauerrauschen, erzeugt vom Wasser der Regnitz und von den drei Turbinen mit ihren Generatoren, die unter den Füßen der Besucher ihre Arbeit tun. Sie wandeln die Kraft des Wassers um, das an dieser Stelle 2,40 Meter in die Tiefe "stürzt". In Energie, die dem Menschen nützt. 3,3 Millionen kWh sind es im Jahr, etwa 1400 Erlanger Haushalte können durch das Wasserkraftwerk Werker versorgt werden.

Zum Vergleich: Die Hälfte aller Haushalte bekommt von den Erlanger Stadtwerken Strom aus regenerativen Energien: aus Wind, Photovoltaik, Biogas — und eben Wasser.

Das Wasser hat es Stadtwerkevorstand Wolfgang Geus besonders angetan. Vor allem, weil es so zuverlässig "funktioniert" — im Winter wie im Sommer, nachts ebenso wie tagsüber. Das Wasser fließt die Regnitz hinunter, und selbst wenn die Regnitz auf der Höhe von Erlangen ein Fluss von eher geringeren Ausmaßen ist, kann mit dessen Hilfe Strom in ganz beachtlichem Ausmaß gewonnen hat.

Vier Wasserkraftwerke besitzen die Stadtwerke, drei davon befinden sich im Stadtgebiet, und von ihnen ist das Kraftwerk Werker im Erlanger Norden das größte. 4270 Haushalte in Erlangen verdanken ihren Strom der Regnitz — also immerhin acht Prozent aller Haushalte.

Im Kraftwerk Werker treffen wir uns mit Stadtwerkevorstand Wolfgang Geus. Mit von der Partie: Dieter Hübschmann. Einmal wöchentlich macht er oder sein Kollege Peter Bähr hier einen Kontrollgang, bei Hochwasser auch öfter. Sie schauen, ob sich Schwemmgut in den Einlaufkammern am Gitter vor den Turbinen verfangen hat. Dann setzen sie per Knopfdruck riesige Rechen in Gang, die das Wasser durchkämmen und das Schwemmgut in eine Rinne heben, in der es mit Wasser seitlich davongespült wird. Diesmal ist nicht viel zu holen. Nur ein paar kleine Äste und eine Kartoffel.

Bilderstrecke zum Thema Erlanger Stadtwerke planen Ausstellung im Wasserkraftwerk Gut 1400 Erlanger Haushalte versorgen die Erlanger Stadtwerke mit Strom, der im Wasserkraftwerk Werker erzeugt wird. Nach dem Einbau neuer Turbinen hat das Werk einen größeren Nutzungsgrad. Jetzt soll hier auch eine Ausstellung über regenerative Energien eingerichtet werden.



Sie plumpsen neben dem Kraftwerk in die Tiefe. Bei Hochwasser führt der Fluss weitaus mehr Schwemmgut mit sich. Dann — und auch bei Arbeiten an den Turbinen — wird das an das Kraftwerk angrenzende Schlauchwehr abgesenkt, das wie ein überdimensionierter Fahrradschlauch aussieht und mit Wasser gefüllt ist. Die Regnitz fließt somit nicht mehr durch das Kraftwerk, sondern findet hier ihren Weg.

Im Grunde aber ist das Kraftwerk komplett automatisiert, die Daten werden in die Zentrale der Stadtwerke übermittelt. Das war schon vor der Sanierung so, mit der 2015 begonnen wurde. Ansonsten aber wurde alles verändert. Ein Jahr lang stand das Kraftwerk still. Der Wassereinlauf wurde neu gemacht — jetzt gibt es drei Betonbecken, in denen die Turbinen wie "in Schuhkartons", so Geus, eingebaut sind. Dabei handelt es sich um Kaplanturbinen.

Diese sind ebenfalls neu. Die alten Francisturbinen wurden entfernt, das Gebäude wurde komplett entkernt.

Die neuen Turbinen haben eine höhere Drehzahl und sind mit Permanentmagnet-Generatoren gekoppelt, die weitaus kleiner sind als ihre Vorgänger. Statt ins Erdgeschoss hineinzuragen, sitzen sie — quasi ein Stockwerk tiefer — direkt auf den Turbinen. 3,5 Millionen Euro kostete der Umbau. Bei einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren und einer geschätzten Betriebsdauer von 56 Jahren werde sich der Umbau auf lange Sicht lohnen, sagt Geus. "Bei gleichem Wasserdurchlauf holen wir mit der neuen Technik mehr heraus."

Ein erstes Exponat für die künftige Ausstellung steht bereits jetzt in dem großen Raum: ein Turbinenmodell. Gebaut haben es die Auszubildenden der Stadtwerke — im Maßstab 1:8. So können die Besucher genau nachvollziehen, wie die Maschinen unter ihren Füßen arbeiten. Denn ein Gitter im Fußboden erlaubt zwar den Blick hinab, aber der Mechanismus bleibt den Betrachtern bei den Original-Turbinen verborgen.

EVA KETTLER