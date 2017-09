Das Wetter meinte es gut mit dem Waldfest für die ganze Familie im Walderlebniszentrum Tennenlohe, zu dem das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Sonntag ab 11 Uhr geladen hatte. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nutzte die Gelegenheit für eine Stippvisite und ließ sich von Forstdirektor Dr. Peter Pröbstle die zahlreichen Exponate und Aktivitäten erläutern.

Ring Ding! Mit der Oldies-Bigband und einem Weißwurst-Frühschoppen startete am Samstag in Erlangen-Büchenbach das Bürgerfest am Würzburger Ring. Bei noch sonnigem Herbstwetter lockte der traditionell größte Amateurtrödelmarkt der Region die Besucher.