Ölspur verwandelte Straße in Rutschbahn

ERLANGEN - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verlor gestern Nachmittag in Erlangen in der Günther-Scharowsky-/ Bunsenstraße eine nicht unerhebliche Menge Öl, so dass sich die Straße auf einer Länge von zirka 30 Meter in eine Rutschbahn verwandelte und einem Kradfahrer zum Verhängnis wurde.

Der 45-jährige Motorradfahrer erkannte die Gefahr zu spät und rutschte beim Abbiegen in die Felix-Klein-Straße auf der Ölspur aus. Dadurch stürzte der Krad-Fahrer auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu. An seinem Kleinkraftrad entstand durch den Sturz ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

