Opel kracht in Ford: Schwerer Unfall bei Kleinsendelbach

Drei Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen - vor 37 Minuten

KLEINSENDELBACH - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße ERH33, dem sogenannten Wehrwiesenweg, sind am Dienstag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Kreisstraße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Drei Personen verletzt: Schwerer Unfall am Wehrwiesenweg Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße ERH33, dem sogenannten Wehrwiesenweg, sind am Dienstag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Kreisstraße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt.



Ein Ehepaar aus dem Landkreis Forchheim wollte mit seinem Ford von der Minderleinsmühle kommend auf die Kreisstraße einbiegen und hat dabei offenbar einen aus Richtung Brand kommenden Opel übersehen. Dessen Fahrer versuchte zwar noch zu bremsen, krachte mit seinem Wagen jedoch mit hohem Tempo in die Fahrerseite des Ford.

Die darin sitzende Frau wurde schwer, der Ehemann leichter verletzt. Auch der Fahrer des Opel erlitt erhebliche Verletzungen. Alle drei wurden nach notärztlicher Behandlung in die Klinik gebracht.

Durch den heftigen Aufprall landeten beide Autos im Straßengraben. Zunächst hieß es zwar, ein Fahrzeug würde das Brennen anfangen, das aber war nicht der Fall. Die Feuerwehren aus Kalchreuth, Heroldsberg und Oberschöllenbach waren im Einsatz, um Erste Hilfe zu leisten und die Unfallstelle abzusichern. Außerdem sperrten die Feuerwehrkräfte die Kreisstraße bereits am Kreisel in Unterschöllenbach und an der Einmündung zur Staatsstraße 2243, dem Mühlweg.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.