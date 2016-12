Opel prallt bei Erlangen gegen Fiat: Zwei Personen verletzt

Die Opel-Fahrerin geriet über den Grünstreifen in die Gegenfahrbahn - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein erheblicher Schaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagvormittag. Zwischen Frauenaurach und Neuses kollidierten zwei Autos miteinander.

Bei einem schweren Unfall zwischen den Erlanger Ortsteilen Frauenaurach und Neuses wurden zwei Personen zum Teil erheblich verletzt. © Klaus-Dieter Schreiter



Bei einem schweren Unfall zwischen den Erlanger Ortsteilen Frauenaurach und Neuses wurden zwei Personen zum Teil erheblich verletzt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Fahrerin eines Opel aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt wollte aus Neuses kommend nach rechts in die Staatsstraße in Richtung Frauenaurach abbiegen. Dabei hatte sie offenbar die Kurve nicht erwischt, fuhr über alle drei Fahrstreifen und den Grünstreifen und geriet in die Gegenfahrbahn.

Dort krachte der Opel dann in einen Fiat aus Bamberg, der in Richtung Herzogenaurach unterwegs war. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls quer über alle Fahrbahnen in den Straßengraben geschleudert, der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt. Die Unfallverursacherin kam mit leichteren Verletzungen davon.

Beide wurden vom Notarzt versorgt und in die Klinik gebracht. Die Erlanger Feuerwehr war zwar zur Personenrettung alarmiert worden, eingeklemmt war jedoch niemand. Die Einsatzkräfte räumten die Trümmer zusammen und banden das auslaufende Benzin ab. Die Freiwillige Feuerwehr Neuses sicherte die Unfallstelle mit ab. Beide Fahrzeuge dürften nur noch Schrottwert haben. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Staatsstraße, die in Richtung Neuses komplett gesperrt war.

Bilderstrecke zum Thema Schwerer Unfall bei Neuses: Fiat schleudert in Straßengraben Auf der Staatsstraße in Richtung Frauenaurach geriet ein Opel in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Fiat-Fahrer wurde erheblich verletzt.



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

kds

Mail an die Redaktion