OpenKitchen in Erlangen: Kochen für die Nachbarn

ERLANGEN - Lange haben die Macher von OpenKitchen nichts mehr von sich hören lassen. Nun aber legt das StartUp wieder los, mit einer neuen App und dem bewährten Konzept: Hobbyköche und Esser zusammenzubringen.

Kochen für sich und andere: Das geht bei OpenKitchen ganz einfach. © Foto: OpenKitchen



Wer kennt das nicht: Nach Feierabend ist keine Zeit mehr zum Einkaufen, sich eine Stunde in die Küche stellen möchte man auch nicht. Doch ein frisches, leckeres Essen, das sollte schon auf den Tisch. Dabei muss es nicht immer etwas vom Asiaten oder dem Döner-Laden um die Ecke sein. Denn über "OpenKitchen" ist es möglich, selbst gekochte Gerichte online zu bestellen und dann in der Nachbarschafts abzuholen.

Das StartUp möchte Genießer und Hobbyköche zusammenbringen. Wer es ausprobieren möchte, meldet sich unter www.openkitchen.com kostenlos an. Die Smartphone-App gibt es für IOS und Android. Online findet sich dann bereits eine erste Auswahl an Gerichten, die Köche aus der Umgebung zubereiten wollen. Diese kann man portionsweise bestellen.

Den Preis legt der Koch fest — und natürlich gibt es Unterschiede. Ob schnelle Nudeln mit Pesto oder ein aufwändiges Gericht mit Fleisch oder Fisch. "Wir geben nichts vor", sagt Initiator Philipp Stein. Generell würde es so viel kosten wie Fast Food, nur dass es eben selbst und frisch gekocht ist. Bezahlen kann man über Kreditkarte oder Sofort-Überweisung. "Hat man einmal seine Daten eingegeben, geht es ganz schnell", sagt Stein. Auch kann man sein persönliches Guthaben aufladen. Mit nur einem Klick ist die Mahlzeit bestellt.

Möchte man ein Gericht kochen und anbieten, stellt man es einfach online ein. Dazu schreibt man einen Text über die Zutaten und fügt ein Symbolbild aus der Datenbank hinzu. "Der Koch gibt an, wie viele Stunde vorher man sein Essen noch stornieren kann, wie viele Portionen es gibt und in welchem Zeitraum man sie abholen kann." Außerdem gibt der Koch an, ob der "Foodie", also der Esser, selbst den Behälter für das Essen mitbringen soll, oder ob es biologisch abbaubare Transport-Behälter gibt. Diese können die Köche beim StartUp anfordern.

Wie bei viele anderen Online-Portalen wie Mitfahrzentrale oder Airbnb reguliert sich die Gemeinschaft selbst. Die Esser bewerten die Gerichte, wird ein Koch beispielsweise beim Thema Hygiene nur mit drei von fünf Sternen bewertet, wird dieser sofort gesperrt. "Dann kümmern wir uns darum", sagt Stein. "In der Test-Phase aber hatten wir keinen Fall, bei dem wir einschreiten mussten."

Dass das System funktioniert, hat bereits eine mehrmonatige Testphase im vergangenen Jahr gezeigt. Dabei haben sich bereits 1000 Mitglieder bei OpenKitchen in Erlangen angemeldet. "Wir haben sie nun nochmal alle kontaktiert, weil sie sich neu anmelden müssen", sagt Stein. Damit Esser und Köche nahe beieinander wohnen und die Idee umsetzbar ist, braucht es in Erlangen wieder etwa 1000 Mitglieder. "Das ist die kritische Masse."

Die Idee ist Generationen übergreifend. "Egal ob Studenten oder Omas. Jeder sollte sich trauen, denn gerade Mütter und Omas kochen richtige Hausmannskost, nach der sich viele sehnen", sagt Stein. "Jeder kocht, was er am besten kann." Der StartUp-Gründer hofft auf eine große Vielfalt der Gerichte. "Über eine Karten-Ansicht kann man auch sehen, wo es war gibt." So könnte man das Abendessen quasi auf dem Heimweg mitnehmen.

"Es ist ein Riesenvorteil. Es gibt Leute, bei denen es zehnmal besser schmeckt als im Restaurant. Umkehrt kostet es aber auch Zeit, aufwändig zu kochen", sagt Stein. Durch die App hätten die Esser "eine große Zeitersparnis". Auch sollen sich so die Nachbarn wieder besser kennenlernen. Im Idealfall entwickeln sich Netzwerke, von denen alle profitieren. Wichtig ist dem Initiator auch: Seine Idee ist zudem nachhaltig. "Wenn man einzeln kocht, werden in der Regel viel mehr Lebensmittel weggeworfen, es kostet mehr Energie."

Sobald das System in Erlangen läuft, "gehen wir auch verstärkt in andere Städte", sagt Stein. Anmelden kann man sich bereits jetzt auch in Nürnberg oder Fürth. Für flächendeckende Werbung aber reicht es noch nicht. "Dafür brauchen wir Investoren." Ziel ist, OpenKitchen deutschlandweit bekannt zu machen. Denn Köche und Esser gibt es überall. Und immer gilt: Selbstgemachtes schmeckt am besten.

Ein Info-Abend findet am Samstag, 18 bis 19.30 Uhr, bei der Bürgerinitiative Solidarische Landwirtschaft (Luitpoldstraße 81, Erlangen) statt.

