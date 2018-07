Ortsdurchfahrt Weiher: Zeitplan voraus

Sanierung geht dank sonnigen Wetters zügig voran - vor 1 Stunde

UTTENREUTH - Die Bauarbeiten für den Ausbau der Staatsstraße 2240 und die Ortsdurchfahrt von Weiher gehen sehr gut voran, so dass das Projekt früher als geplant abgeschlossen werden kann.

Momentan werden an der Staatsstraße in Weiher die Kopfbalken an der Stützwand entlang des Geh- und Radwegs errichtet. Davor kommt eine Vorsatzschale, die auch dem Lärmschutz dient. © Foto: Staatliches Bauamt



Momentan werden an der Staatsstraße in Weiher die Kopfbalken an der Stützwand entlang des Geh- und Radwegs errichtet. Davor kommt eine Vorsatzschale, die auch dem Lärmschutz dient. Foto: Foto: Staatliches Bauamt



Nachdem Anfang April mit der Baustelle in Weiher begonnen wurde, kann laut dem Staatlichen Bauamt in Nürnberg bis jetzt eine positive Bilanz gezogen werden. Die Bauarbeiten seien aufgrund des optimalen Wetters, der ausgesprochen guten Leistung der Baufirma und durch die Optimierung des Bauablaufes dem Zeitplan weiterhin um zirka sechs Wochen voraus, heißt es in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

In den vergangenen vier Wochen wurde an der Einmündung des Markomanniaweges in die Staatsstraße die Nordseite der neuen Bushaltestelle umgebaut und so weit hergerichtet, dass zu einem späteren Zeitpunkt durch die Gemeinde noch ein Wartehäuschen und ein Fahrradunterstellplatz errichtet werden kann.

Aus diesem Grund wurden teilweise Flächen nur provisorisch mit Schotter befestigt. Die Stützwand zur Rampenanlage ist fertiggestellt und bereits wieder hinterfüllt, sodass hier die Arbeiten an der eigentlichen Treppen- und Rampenanlage begonnen werden können.

Derzeit wird der Kopfbalken an der Stützwand entlang des Geh- und Radwegs erstellt. Im Anschluss daran folgt vor die Bohrpfähle die Betonierung einer Vorsatzschale, die zudem noch eine lärmmindernde Holzverschalung erhält.

Zwischen Bachstraße und Gartenstraße wird momentan die südliche Bushaltestelle an der Staatstraße umgebaut.

en